https://ria.ru/20230216/omsk-1852421798.html

Губернатор Бурков ответил на оскорбления Омска от Барбары Брыльски

Губернатор Бурков ответил на оскорбления Омска от Барбары Брыльски - РИА Новости, 16.02.2023

Губернатор Бурков ответил на оскорбления Омска от Барбары Брыльски

Губернатор Александр Бурков заявил, что не ожидал от актрисы Барбары Брыльски оскорбительных высказываний в адрес Омска, и прорекламировал снятый местными... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:46

2023-02-16T14:46

2023-02-16T15:25

россия

омск

омская область

александр бурков

барбара брыльска

общество

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ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков заявил, что не ожидал от актрисы Барбары Брыльски оскорбительных высказываний в адрес Омска, и прорекламировал снятый местными жителями видеоролик с красотами города. Ранее в СМИ появились высказывания Брыльски о том, что люди в России живут очень плохо, в частности, в Омске и Новосибирске актрисе якобы страшно выходить из самолета, так как "там везде нищета, там невозможно жить". "Люблю фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" Отличное советское кино, под которое в нашей стране все готовятся встречать Новый год. Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльски, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города. Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно. Мы любим свой город и в обиду его не дадим", - написал Бурков в своем телеграм-канале. Он добавил, что в соцсетях омичи уже отреагировали на выпад польской актрисы — выложили ролик "Омск, которого боится Барбара Брыльска". "Мне прислали его в личные сообщения, и я горд нашими людьми! В ролике все по фактам. Могу сказать одно — ребята, вы красавчики!" - заявил губернатор.​

https://ria.ru/20230204/volontery-1849710632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, омск, омская область, александр бурков, барбара брыльска, общество