Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Бурков ответил на оскорбления Омска от Барбары Брыльски - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/omsk-1852421798.html
Губернатор Бурков ответил на оскорбления Омска от Барбары Брыльски
Губернатор Бурков ответил на оскорбления Омска от Барбары Брыльски - РИА Новости, 16.02.2023
Губернатор Бурков ответил на оскорбления Омска от Барбары Брыльски
Губернатор Александр Бурков заявил, что не ожидал от актрисы Барбары Брыльски оскорбительных высказываний в адрес Омска, и прорекламировал снятый местными... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:46
2023-02-16T15:25
россия
омск
омская область
александр бурков
барбара брыльска
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852330759_0:87:1207:766_1920x0_80_0_0_9cf74b83eaa1ab36842337562c0deebc.jpg
ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков заявил, что не ожидал от актрисы Барбары Брыльски оскорбительных высказываний в адрес Омска, и прорекламировал снятый местными жителями видеоролик с красотами города. Ранее в СМИ появились высказывания Брыльски о том, что люди в России живут очень плохо, в частности, в Омске и Новосибирске актрисе якобы страшно выходить из самолета, так как "там везде нищета, там невозможно жить". "Люблю фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" Отличное советское кино, под которое в нашей стране все готовятся встречать Новый год. Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльски, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города. Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно. Мы любим свой город и в обиду его не дадим", - написал Бурков в своем телеграм-канале. Он добавил, что в соцсетях омичи уже отреагировали на выпад польской актрисы — выложили ролик "Омск, которого боится Барбара Брыльска". "Мне прислали его в личные сообщения, и я горд нашими людьми! В ролике все по фактам. Могу сказать одно — ребята, вы красавчики!" - заявил губернатор.​
https://ria.ru/20230204/volontery-1849710632.html
россия
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852330759_35:0:1172:853_1920x0_80_0_0_7a452d88ffa82409cb7ea44ab6dd2843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, омск, омская область, александр бурков, барбара брыльска, общество
Россия, Омск, Омская область, Александр Бурков, Барбара Брыльска, Общество
14:46 16.02.2023 (обновлено: 15:25 16.02.2023)
 
Губернатор Бурков ответил на оскорбления Омска от Барбары Брыльски

Губернатор Бурков заявил, что не ожидал от Барбары Брыльски оскорблений в адрес Омска

© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков заявил, что не ожидал от актрисы Барбары Брыльски оскорбительных высказываний в адрес Омска, и прорекламировал снятый местными жителями видеоролик с красотами города.
Ранее в СМИ появились высказывания Брыльски о том, что люди в России живут очень плохо, в частности, в Омске и Новосибирске актрисе якобы страшно выходить из самолета, так как "там везде нищета, там невозможно жить".
"Люблю фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" Отличное советское кино, под которое в нашей стране все готовятся встречать Новый год. Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльски, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города. Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно. Мы любим свой город и в обиду его не дадим", - написал Бурков в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в соцсетях омичи уже отреагировали на выпад польской актрисы — выложили ролик "Омск, которого боится Барбара Брыльска".
"Мне прислали его в личные сообщения, и я горд нашими людьми! В ролике все по фактам. Могу сказать одно — ребята, вы красавчики!" - заявил губернатор.​
Губернатор Омской области Александр Бурков - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 10:53Омская область
Губернатор Бурков рассказал о 300 тысячах волонтеров в Омской области
 
РоссияОмскОмская областьАлександр БурковБарбара БрыльскаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала