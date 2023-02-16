14:46 16.02.2023 (обновлено: 15:25 16.02.2023)
Губернатор Бурков ответил на оскорбления Омска от Барбары Брыльски
Губернатор Бурков заявил, что не ожидал от Барбары Брыльски оскорблений в адрес Омска
© Фото : Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : Пресс-служба правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 16 фев - РИА Новости. Губернатор Александр Бурков заявил, что не ожидал от актрисы Барбары Брыльски оскорбительных высказываний в адрес Омска, и прорекламировал снятый местными жителями видеоролик с красотами города.
Ранее в СМИ появились высказывания Брыльски о том, что люди в России живут очень плохо, в частности, в Омске и Новосибирске актрисе якобы страшно выходить из самолета, так как "там везде нищета, там невозможно жить".
"Люблю фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" Отличное советское кино, под которое в нашей стране все готовятся встречать Новый год. Признаюсь, не ожидал от Барбары Брыльски, чудесно сыгравшей интеллигентную Надю, такого резкого заявления в адрес нашего города. Делать выводы об Омске с трапа самолета по меньшей мере странно. Мы любим свой город и в обиду его не дадим", - написал Бурков в своем телеграм-канале.
Он добавил, что в соцсетях омичи уже отреагировали на выпад польской актрисы — выложили ролик "Омск, которого боится Барбара Брыльска".
"Мне прислали его в личные сообщения, и я горд нашими людьми! В ролике все по фактам. Могу сказать одно — ребята, вы красавчики!" - заявил губернатор.