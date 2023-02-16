https://ria.ru/20230216/ogayo-1852305578.html
"Пропал без вести". В США накинулись на Байдена из-за "Чернобыля в Огайо"
"Пропал без вести". В США накинулись на Байдена из-за "Чернобыля в Огайо" - РИА Новости, 16.02.2023
"Пропал без вести". В США накинулись на Байдена из-за "Чернобыля в Огайо"
Президент США Джо Байден сосредоточился на Украине вместо того, чтобы разобраться с химической аварией в Огайо, написала в Twitter политический обозреватель и... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T07:34
2023-02-16T07:34
2023-02-16T13:50
в мире
сша
украина
огайо
джо байден
томи ларен
пит буттиджич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852304782_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee33a023c35a26df6c5a2c09e4ccbea5.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден сосредоточился на Украине вместо того, чтобы разобраться с химической аварией в Огайо, написала в Twitter политический обозреватель и журналистка Fox News Томи Ларен.В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами.Несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, американские экоактивисты связали с этим инцидентом гибель рыбы и домашних животных и выразили опасения из-за распространения опасных веществ в воде и воздухе. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. По информации Washington Post, некоторые из жителей боятся возвращаться, многие за пределами зоны эвакуации также покинули свои дома.
https://ria.ru/20230214/ssha-1851833443.html
сша
украина
огайо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852304782_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_a3c417d7c6c0924eb8e1eb79abc352b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, огайо, джо байден, томи ларен, пит буттиджич
В мире, США, Украина, Огайо, Джо Байден, Томи Ларен, Пит Буттиджич
07:34 16.02.2023 (обновлено: 13:50 16.02.2023)
"Пропал без вести". В США накинулись на Байдена из-за "Чернобыля в Огайо"
Журналистка Fox News Ларен обвинила Байдена в бездействии из-за химической аварии в Огайо
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден сосредоточился на Украине вместо того, чтобы разобраться с химической аварией в Огайо, написала в Twitter политический обозреватель и журналистка Fox News Томи Ларен.
"В Огайо назревает настоящий кризис, а Джо и Пит (министр транспорта США Пит Буттиджич. — Прим. ред.) пропали без вести. Может быть, если бы поезд сошел с рельсов и взорвался на Украине, им было бы не наплевать!" — возмутилась она.
В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами.
Несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, американские экоактивисты связали с этим инцидентом гибель рыбы и домашних животных и выразили опасения из-за распространения опасных веществ в воде и воздухе. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. По информации Washington Post, некоторые из жителей боятся возвращаться, многие за пределами зоны эвакуации также покинули свои дома.