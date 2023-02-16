https://ria.ru/20230216/ogayo-1852305578.html

"Пропал без вести". В США накинулись на Байдена из-за "Чернобыля в Огайо"

"Пропал без вести". В США накинулись на Байдена из-за "Чернобыля в Огайо" - РИА Новости, 16.02.2023

"Пропал без вести". В США накинулись на Байдена из-за "Чернобыля в Огайо"

Президент США Джо Байден сосредоточился на Украине вместо того, чтобы разобраться с химической аварией в Огайо, написала в Twitter политический обозреватель и... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T07:34

2023-02-16T07:34

2023-02-16T13:50

в мире

сша

украина

огайо

джо байден

томи ларен

пит буттиджич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852304782_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee33a023c35a26df6c5a2c09e4ccbea5.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден сосредоточился на Украине вместо того, чтобы разобраться с химической аварией в Огайо, написала в Twitter политический обозреватель и журналистка Fox News Томи Ларен.В начале февраля в США произошел инцидент, получивший название "Чернобыль в Огайо". Рядом с городком Ист Пэлестайн произошла крупная железнодорожная авария, из-за которой опрокинулись, загорелись и взорвались цистерны с химикатами.Несмотря на призывы властей сохранять спокойствие, американские экоактивисты связали с этим инцидентом гибель рыбы и домашних животных и выразили опасения из-за распространения опасных веществ в воде и воздухе. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать около полутора тысяч граждан из соседних с местом аварии домов. По информации Washington Post, некоторые из жителей боятся возвращаться, многие за пределами зоны эвакуации также покинули свои дома.

https://ria.ru/20230214/ssha-1851833443.html

сша

украина

огайо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, огайо, джо байден, томи ларен, пит буттиджич