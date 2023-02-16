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В Петровском районе Донецка при обстреле уничтожили частый жилой дом
В Петровском районе Донецка при обстреле уничтожили частый жилой дом - РИА Новости, 16.02.2023
В Петровском районе Донецка при обстреле уничтожили частый жилой дом
Прямые попадания по жилым домам зафиксированы во время обстрела Петровского района Донецка из реактивной системы залпового огня, один из частных домов полностью РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T20:03
2023-02-16T20:03
2023-02-16T20:37
происшествия
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Прямые попадания по жилым домам зафиксированы во время обстрела Петровского района Донецка из реактивной системы залпового огня, один из частных домов полностью уничтожен, передает корреспондент РИА Новости. В Совместном центре контроля и координации (СЦКК) подтвердили прямые попадания по восьми жилым домам. Пострадали шесть многоквартирных жилых домов и два частных. Частный жилой дом на Звеньевом переулке, 11, уничтожен полностью. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
петровский район
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происшествия, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Происшествия, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
20:03 16.02.2023 (обновлено: 20:37 16.02.2023)
В Петровском районе Донецка при обстреле уничтожили частый жилой дом
В Петровском районе Донецка ВСУ уничтожили частый жилой дом при обстреле