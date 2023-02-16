https://ria.ru/20230216/obstrel-1852521169.html

Украинские войска обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.02.2023

Украинские войска обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 18.03 второй раз за сутки обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:30

2023-02-16T19:30

2023-02-16T19:30

происшествия

енакиево

сша

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.03 второй раз за сутки обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Это второй обстрел города Енакиево со стороны украинских войск с применением HIMARS за сутки. Предыдущий был зафиксирован представительством в 1.45. Тогда была повреждена школа, также было почти разрушено здание лицея. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852369258.html

енакиево

сша

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происшествия, енакиево, сша, донецкая народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin