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Украинские войска обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.02.2023
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Украинские войска обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 16.02.2023
Украинские войска обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 18.03 второй раз за сутки обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T19:30
2023-02-16T19:30
происшествия
енакиево
сша
донецкая народная республика
сцкк
bae systems
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.03 второй раз за сутки обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Это второй обстрел города Енакиево со стороны украинских войск с применением HIMARS за сутки. Предыдущий был зафиксирован представительством в 1.45. Тогда была повреждена школа, также было почти разрушено здание лицея. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852369258.html
енакиево
сша
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происшествия, енакиево, сша, донецкая народная республика, сцкк, bae systems, lockheed martin
Происшествия, Енакиево, США, Донецкая Народная Республика, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
19:30 16.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.03 второй раз за сутки обстреляли Енакиево из РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.03 - населенный пункт Константиновка – населенный пункт Енакиево: выпущено три ракеты из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Это второй обстрел города Енакиево со стороны украинских войск с применением HIMARS за сутки. Предыдущий был зафиксирован представительством в 1.45. Тогда была повреждена школа, также было почти разрушено здание лицея.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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ПроисшествияЕнакиевоСШАДонецкая Народная РеспубликаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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