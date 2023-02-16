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В Херсонской области три дома получили повреждения при обстреле ВСУ
В Херсонской области три дома получили повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 16.02.2023
В Херсонской области три дома получили повреждения при обстреле ВСУ
В результате артиллерийского обстрела гражданской инфраструктуры села Горностаевка в Херсонской области повреждены три частных дома и стоматологическая клиника, РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:38
2023-02-16T10:38
2023-02-16T10:38
специальная военная операция на украине
жкх
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 фев – РИА Новости. В результате артиллерийского обстрела гражданской инфраструктуры села Горностаевка в Херсонской области повреждены три частных дома и стоматологическая клиника, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "Вчера в течение дня ВСУ выпустили по населенному пункту Горностаевка 12 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела получили повреждения три частных домостроения, инфраструктура коммунально-хозяйственной базы и стоматология. Жертвы уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, ночью украинские войска обстреляли ещё пять населенных пунктов в Херсонской области, выпустив 46 снарядов из ствольной артиллерии по Новой Каховке, Каховке, Каирам, Великой Лепетихе и Сергеевке. "Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил он.
https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html
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В Херсонской области три дома получили повреждения при обстреле ВСУ
Три дома в херсонской Горностаевке были повреждены при обстреле ВСУ, жертвы уточняются