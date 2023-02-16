https://ria.ru/20230216/obstrel-1852337630.html

В Херсонской области три дома получили повреждения при обстреле ВСУ

В Херсонской области три дома получили повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 16.02.2023

В Херсонской области три дома получили повреждения при обстреле ВСУ

В результате артиллерийского обстрела гражданской инфраструктуры села Горностаевка в Херсонской области повреждены три частных дома и стоматологическая клиника, РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:38

2023-02-16T10:38

2023-02-16T10:38

специальная военная операция на украине

жкх

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 16 фев – РИА Новости. В результате артиллерийского обстрела гражданской инфраструктуры села Горностаевка в Херсонской области повреждены три частных дома и стоматологическая клиника, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "Вчера в течение дня ВСУ выпустили по населенному пункту Горностаевка 12 снарядов из ствольной артиллерии. В результате обстрела получили повреждения три частных домостроения, инфраструктура коммунально-хозяйственной базы и стоматология. Жертвы уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, ночью украинские войска обстреляли ещё пять населенных пунктов в Херсонской области, выпустив 46 снарядов из ствольной артиллерии по Новой Каховке, Каховке, Каирам, Великой Лепетихе и Сергеевке. "Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - добавил он.

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

херсонская область

новая каховка

каховка

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жкх, херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, каховка, происшествия