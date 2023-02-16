https://ria.ru/20230216/obstrel-1852304437.html
Украинские боевики обстреляли Енакиево в ДНР
Украинские боевики обстреляли Енакиево в ДНР - РИА Новости, 16.02.2023
Украинские боевики обстреляли Енакиево в ДНР
Украинские войска в 1.45 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Енакиево, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T07:14
2023-02-16T07:14
2023-02-16T07:20
специальная военная операция на украине
происшествия
енакиево
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска в 1.45 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Енакиево, выпустив четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230216/infrastruktura-1852304572.html
енакиево
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происшествия, енакиево, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Енакиево, Донецкая Народная Республика, СЦКК
07:14 16.02.2023 (обновлено: 07:20 16.02.2023)
Украинские боевики обстреляли Енакиево в ДНР
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Енакиево в ДНР