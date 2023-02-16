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Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии - РИА Новости, 16.02.2023
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Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии
Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии - РИА Новости, 16.02.2023
Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии
Признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, в России не наблюдается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:42
2023-02-16T14:42
лекарства
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, в России не наблюдается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее издание РБК сообщило, что российские стоматологи столкнулись с проблемами с закупкой некоторых зарубежных препаратов и медицинских принадлежностей. "В настоящее время на территории Российской Федерации признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, не наблюдается",- говорится в сообщении. Росздравнадзор совместно с Минздравом России внимательно следят за наличием на российском рынке всех необходимых лекарственных средств и медицинских изделий.
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лекарства, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Лекарства, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
14:42 16.02.2023
 
Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии

Росздравнадзор: дефицита в России обезболивающих препаратов для стоматологии не отмечается

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкВрач-стоматолог во время работы
Врач-стоматолог во время работы - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Врач-стоматолог во время работы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, в России не наблюдается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора.
Ранее издание РБК сообщило, что российские стоматологи столкнулись с проблемами с закупкой некоторых зарубежных препаратов и медицинских принадлежностей.
Пробирки - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 08:24Наука
В России синтезировали вещества для создания новых лекарств от диабета
"В настоящее время на территории Российской Федерации признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, не наблюдается",- говорится в сообщении.
Росздравнадзор совместно с Минздравом России внимательно следят за наличием на российском рынке всех необходимых лекарственных средств и медицинских изделий.
Виагра
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Минпромторг сообщил о возможности производить аналоги "Виагры" в России
 
ЛекарстваОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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