https://ria.ru/20230216/obezbolivayuschie-1852419845.html

Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии

Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии - РИА Новости, 16.02.2023

Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии

Признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, в России не наблюдается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:42

2023-02-16T14:42

2023-02-16T14:42

лекарства

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, в России не наблюдается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее издание РБК сообщило, что российские стоматологи столкнулись с проблемами с закупкой некоторых зарубежных препаратов и медицинских принадлежностей. "В настоящее время на территории Российской Федерации признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, не наблюдается",- говорится в сообщении. Росздравнадзор совместно с Минздравом России внимательно следят за наличием на российском рынке всех необходимых лекарственных средств и медицинских изделий.

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

лекарства, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество