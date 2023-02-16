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Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии
Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии - РИА Новости, 16.02.2023
Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии
Признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, в России не наблюдается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:42
2023-02-16T14:42
2023-02-16T14:42
лекарства
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, в России не наблюдается, сообщила пресс-служба Росздравнадзора. Ранее издание РБК сообщило, что российские стоматологи столкнулись с проблемами с закупкой некоторых зарубежных препаратов и медицинских принадлежностей. "В настоящее время на территории Российской Федерации признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, не наблюдается",- говорится в сообщении. Росздравнадзор совместно с Минздравом России внимательно следят за наличием на российском рынке всех необходимых лекарственных средств и медицинских изделий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лекарства, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Лекарства, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
Росздравнадзор не выявил дефицит обезболивающих препаратов для стоматологии
Росздравнадзор: дефицита в России обезболивающих препаратов для стоматологии не отмечается