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Нуланд заявила, что США обеспечат Украину для будущего сдерживания России
Нуланд заявила, что США обеспечат Украину для будущего сдерживания России - РИА Новости, 16.02.2023
Нуланд заявила, что США обеспечат Украину для будущего сдерживания России
США хотят обеспечить Украину необходимым для того, чтобы не допустить повторения нынешнего конфликта с РФ, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:45
2023-02-16T21:45
2023-02-16T21:45
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. США хотят обеспечить Украину необходимым для того, чтобы не допустить повторения нынешнего конфликта с РФ, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. "Мы изучаем не только нынешние нужды Украины, но и то, что может понадобиться в будущем, чтобы сдержать возвращение России. У них будет сложная система ПВО, усиленная приграничная оборона, радары раннего предупреждения", - сказал Нуланд в ходе виртуального брифинга. По словам Нуланд, США и западные партнеры стараются обеспечить Украину необходимым для того, чтобы после завершения нынешнего конфликта он не повторился. Она добавила, что США и европейские партнеры в контексте замороженных активов РФ едины в оценке о том, что Россия должна "заплатить" за события на Украине. В среду, 15 февраля, постпреды стран ЕС на заседании в Брюсселе утвердили создание специальной рабочей группы по использованию замороженных активов России в интересах Украины. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, в ответ, подчеркнул, что Россия примет меры для защиты своих интересов, если в Евросоюзе примут решение о конфискации замороженных российских активов в пользу Киева. По его словам, то, что делает Евросоюз, - абсолютно незаконно, и, кроме того, у многих стран существуют сомнения в отношении успешности этого мероприятия и соответствия международным нормам.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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в мире, россия, украина, сша, виктория нуланд, александр грушко, евросоюз
В мире, Россия, Украина, США, Виктория Нуланд, Александр Грушко, Евросоюз
Нуланд заявила, что США обеспечат Украину для будущего сдерживания России
Замгоссекретаря Нуланд: США обеспечат Украину для будущего сдерживания России