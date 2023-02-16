https://ria.ru/20230216/novikov-1852449754.html

Певец Александр Новиков опроверг слухи об отмене своих концертов

Певец Александр Новиков опроверг слухи об отмене своих концертов - РИА Новости, 16.02.2023

Певец Александр Новиков опроверг слухи об отмене своих концертов

Александр Новиков возмутился слухами о своем решении отменить российские концерты. Он подчеркнул, что перестал сниматься на телевидении и отменил мероприятие в... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:26

2023-02-16T16:26

2023-02-16T16:26

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Александр Новиков возмутился слухами о своем решении отменить российские концерты. Он подчеркнул, что перестал сниматься на телевидении и отменил мероприятие в Москве. По его словам, все остальные выступления состоятся. В начале февраля певец признался, что не готов праздновать юбилей на сцене. По словам артиста, он не имеет морального права веселиться, пока идет спецоперация. По этой причине Новиков также покинул кресло члена жюри шоу "Три аккорда". Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Артист заявил, что мероприятия не состоятся по техническим причинам.

https://ria.ru/20230209/arbenina-1850813284.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

александр новиков (бард), шоу-бизнес, крокус сити холл, александр ревва, новости шоу-бизнеса