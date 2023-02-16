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Певец Александр Новиков опроверг слухи об отмене своих концертов - РИА Новости, 16.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230216/novikov-1852449754.html
Певец Александр Новиков опроверг слухи об отмене своих концертов
Певец Александр Новиков опроверг слухи об отмене своих концертов - РИА Новости, 16.02.2023
Певец Александр Новиков опроверг слухи об отмене своих концертов
Александр Новиков возмутился слухами о своем решении отменить российские концерты. Он подчеркнул, что перестал сниматься на телевидении и отменил мероприятие в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:26
2023-02-16T16:26
шоубиз
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шоу-бизнес
крокус сити холл
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Александр Новиков возмутился слухами о своем решении отменить российские концерты. Он подчеркнул, что перестал сниматься на телевидении и отменил мероприятие в Москве. По его словам, все остальные выступления состоятся. В начале февраля певец признался, что не готов праздновать юбилей на сцене. По словам артиста, он не имеет морального права веселиться, пока идет спецоперация. По этой причине Новиков также покинул кресло члена жюри шоу "Три аккорда". Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Артист заявил, что мероприятия не состоятся по техническим причинам.
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александр новиков (бард), шоу-бизнес, крокус сити холл, александр ревва, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Александр Новиков (бард), Шоу-бизнес, Крокус Сити Холл, Александр Ревва, Новости шоу-бизнеса
16:26 16.02.2023
 
Певец Александр Новиков опроверг слухи об отмене своих концертов

Александр Новиков опроверг слухи об отмене своих концертов после отказа от съемок на ТВ

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПресс-конференция барда Александра Новикова в Екатеринбурге
Пресс-конференция барда Александра Новикова в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Александр Новиков возмутился слухами о своем решении отменить российские концерты. Он подчеркнул, что перестал сниматься на телевидении и отменил мероприятие в Москве. По его словам, все остальные выступления состоятся.

"Я отменил свое участие в "Трех аккордах" и развлекательных телевизионных передачах. Также я отменил юбилейный концерт 31 октября в Крокус Сити Холле! Запланированные концерты в других городах страны я не отменял", – высказался музыкант в своем Telegram-канале.

В начале февраля певец признался, что не готов праздновать юбилей на сцене. По словам артиста, он не имеет морального права веселиться, пока идет спецоперация. По этой причине Новиков также покинул кресло члена жюри шоу "Три аккорда".
Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Артист заявил, что мероприятия не состоятся по техническим причинам.
Диана Арбенина - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 12:57Шоубиз
В Улан-Удэ отменили концерт "Ночных снайперов"
 
ШоубизАлександр Новиков (бард)Шоу-бизнесКрокус Сити ХоллАлександр РевваНовости шоу-бизнеса
 
 
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