Певец Александр Новиков опроверг слухи об отмене своих концертов
Александр Новиков опроверг слухи об отмене своих концертов после отказа от съемок на ТВ
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПресс-конференция барда Александра Новикова в Екатеринбурге
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Александр Новиков возмутился слухами о своем решении отменить российские концерты. Он подчеркнул, что перестал сниматься на телевидении и отменил мероприятие в Москве. По его словам, все остальные выступления состоятся.
"Я отменил свое участие в "Трех аккордах" и развлекательных телевизионных передачах. Также я отменил юбилейный концерт 31 октября в Крокус Сити Холле! Запланированные концерты в других городах страны я не отменял", – высказался музыкант в своем Telegram-канале.
В начале февраля певец признался, что не готов праздновать юбилей на сцене. По словам артиста, он не имеет морального права веселиться, пока идет спецоперация. По этой причине Новиков также покинул кресло члена жюри шоу "Три аккорда".
Ранее в Краснодаре и Ростове-на-Дону отменили концерты Александра Реввы. Артист заявил, что мероприятия не состоятся по техническим причинам.
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