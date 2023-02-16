https://ria.ru/20230216/nestle-1852398518.html
Nestle не планирует полностью сворачивать бизнес в России
Nestle не планирует полностью сворачивать бизнес в России - РИА Новости, 16.02.2023
Nestle не планирует полностью сворачивать бизнес в России
Швейцарский концерн Nestle не планирует полностью сворачивать свой бизнес в России, заявил в четверг финансовый директор компании Франсуа-Ксавье Рожер. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:50
2023-02-16T13:50
2023-02-16T13:50
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экономика
nestle s.a.
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ЦЮРИХ, 16 фев - РИА Новости. Швейцарский концерн Nestle не планирует полностью сворачивать свой бизнес в России, заявил в четверг финансовый директор компании Франсуа-Ксавье Рожер. "У нас нет планов свернуть всю деятельность в России", - заявил Рожер во время конференц-колла, отвечая на вопрос журналиста. В марте Nestle приостановила экспорт продукции из России и ее импорт в Россию, за исключением "социально значимых" категорий продуктов и экспорта в страны СНГ. В свою очередь глава Nestle Марк Шнайдер, также участвовавший в конференц-колле, подчеркнул, что такое решение компании не идет вразрез с ее ценностями. "То, о чем мы объявили в марте прошлого года, соответствует нашим ценностям и значимости продуктов питания, которые, как и медикаменты, не подпадают под санкции", - сказал Шнайдер. Ранее в четверг Nestle SA опубликовала отчет, который свидетельствует о том, что по итогам прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 45% и составила 9,27 миллиарда швейцарских франков (10 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20230213/frantsiya-1851583354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, экономика, nestle s.a., снг, швейцария
Россия, Экономика, Nestle S.A., СНГ, Швейцария
Nestle не планирует полностью сворачивать бизнес в России
Швейцарский концерн Nestle не планирует полностью сворачивать бизнес в России
ЦЮРИХ, 16 фев - РИА Новости. Швейцарский концерн Nestle не планирует полностью сворачивать свой бизнес в России, заявил в четверг финансовый директор компании Франсуа-Ксавье Рожер.
"У нас нет планов свернуть всю деятельность в России", - заявил Рожер во время конференц-колла, отвечая на вопрос журналиста.
В марте Nestle приостановила экспорт продукции из России и ее импорт в Россию, за исключением "социально значимых" категорий продуктов и экспорта в страны СНГ
.
В свою очередь глава Nestle Марк Шнайдер, также участвовавший в конференц-колле, подчеркнул, что такое решение компании не идет вразрез с ее ценностями.
"То, о чем мы объявили в марте прошлого года, соответствует нашим ценностям и значимости продуктов питания, которые, как и медикаменты, не подпадают под санкции", - сказал Шнайдер.
Ранее в четверг Nestle SA опубликовала отчет, который свидетельствует о том, что по итогам прошлого года чистая прибыль компании сократилась на 45% и составила 9,27 миллиарда швейцарских франков (10 миллиардов долларов).