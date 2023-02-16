https://ria.ru/20230216/nauka-1852189238.html

В России научились использовать свечение жуков для поиска бактерий

В России научились использовать свечение жуков для поиска бактерий - РИА Новости, 16.02.2023

В России научились использовать свечение жуков для поиска бактерий

Сенсор микробного загрязнения на основе улучшенной "технологии" свечения жуков-светляков создали специалисты СФУ и Института биофизики Красноярского научного... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T03:00

2023-02-16T03:00

2023-02-16T03:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

россия

сибирский федеральный университет

биология

красноярск

бактерии

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Сенсор микробного загрязнения на основе улучшенной "технологии" свечения жуков-светляков создали специалисты СФУ и Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН. По их словам, разработка позволит контролировать стерильность в медицине, пищевой промышленности и гастрономии. Результаты опубликованы в журнале Biosensors.АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) — основной источник энергии живых клеток. Также эта молекула является одним из необходимых компонентов реакции биолюминесценции, то есть свечения, как, например, у жуков семейства Lampyridae (жуки-светляки).Большой популярностью в мире сегодня пользуется биолюминесцентный метод оценки микробного загрязнения, основанный на взаимосвязи между интенсивностью свечения и уровнем АТФ, содержащейся в анализируемом образце. Главный недостаток метода — быстрая потеря активности реагентов, что повышает стоимость анализа.Ученые Сибирского федерального университета с коллегами из Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН разработали новые высокоэффективные сенсоры микробного загрязнения на основе явления биолюминесценции.Как рассказали ученые, добавление стабилизаторов (дитиотреитола и бычьего сывороточного альбумина) увеличивает чувствительность биосенсора, а также долговечность его компонентов во время хранения и использования.Технология, предложенная учеными СФУ, позволяет существенно удешевить и упростить использование биосенсоров. Новые сенсоры, по словам создателей, хорошо подойдут для применения, например, в общественном питании, молочной и мясной промышленности, а также в быту для проверки чистоты рук и поверхностей столов.Новая технология тестировалось на бактериях Escherichia coli (кишечная палочка), сообщили ученые. Разработка защищена патентом Российской Федерации."Стабилизированный реагент дает высокий биолюминесцентный сигнал. Чем выше сигнал, тем выше чувствительность биосенсора и тем меньшее количество АТФ, а значит, и микробов можно обнаружить. Другие преимущества нашего метода — простота и безопасность", — рассказала соавтор исследования, кандидат биологических наук Елена Есимбекова.Дальнейшая задача научного коллектива — подготовить новый биосенсор к использованию в медицине, фармацевтике, пищевой промышленности и в других отраслях, где важно соблюдение стерильности.Исследование проведено в рамках программы "Приоритет-2030".

https://na.ria.ru/20180919/1528828322.html

https://ria.ru/20221207/sfu-1836585225.html

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университетская наука, навигатор абитуриента, россия, сибирский федеральный университет, биология, красноярск, бактерии, медицина, здоровье - общество