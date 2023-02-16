https://ria.ru/20230216/nato-1852427356.html
Лукашенко: членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы
Лукашенко: членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко: членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы и опасности. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T14:57
2023-02-16T14:57
2023-02-16T14:57
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финляндия
швеция
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александр лукашенко
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы и опасности. Белорусский президент скептически высказался о том, что, например, с территории Финляндии России грозит агрессия. "Видите, как Россия реагирует – два армейских корпуса там (в регионе – ред.) будут размещены. Думаю, одного хватит", - добавил он. Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное, - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.
https://ria.ru/20230215/nato-1852187898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, швеция, россия, александр лукашенко, нато
В мире, Финляндия, Швеция, Россия, Александр Лукашенко, НАТО
Лукашенко: членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы
Лукашенко считает, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы и опасности.
"И что изменится (с членством Швеции и Финляндии в НАТО – ред.)? Ничего. Не думаю, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО создаст какую-то угрозу для России. Никакой угрозы… Никакой опасности я не вижу", - сказал Лукашенко журналистам в четверг в Минске.
Белорусский президент скептически высказался о том, что, например, с территории Финляндии России грозит агрессия.
"Видите, как Россия реагирует – два армейских корпуса там (в регионе – ред.) будут размещены. Думаю, одного хватит", - добавил он.
Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме
, осложнивших отношения с Турцией
.
Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное, - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.