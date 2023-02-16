https://ria.ru/20230216/nato-1852427356.html

Лукашенко: членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы

Лукашенко: членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко: членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы и опасности. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:57

2023-02-16T14:57

2023-02-16T14:57

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не создаст для России угрозы и опасности. Белорусский президент скептически высказался о том, что, например, с территории Финляндии России грозит агрессия. "Видите, как Россия реагирует – два армейских корпуса там (в регионе – ред.) будут размещены. Думаю, одного хватит", - добавил он. Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Генсек НАТО на встрече глав минобороны стран альянса 14-15 февраля заявлял, что рекомендовал бы Турции ратифицировать заявки Швеции и Финляндии одновременно, но все же не считает принципиальным их совместное вступление. По его мнению, главное, - это присоединение этих стран к НАТО и усиление с их помощью коллективной обороны и безопасности.

https://ria.ru/20230215/nato-1852187898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, финляндия, швеция, россия, александр лукашенко, нато