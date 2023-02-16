https://ria.ru/20230216/naemnik-1852494267.html

Пригожин заявил, что американского наемника в Артемовске убили украинцы

Пригожин заявил, что американского наемника в Артемовске убили украинцы - РИА Новости, 16.02.2023

Пригожин заявил, что американского наемника в Артемовске убили украинцы

Американского наемника Питера Рида в Артемовске убили сами украинцы, заявил глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:01

2023-02-16T18:01

2023-02-16T20:00

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Американского наемника Питера Рида в Артемовске убили сами украинцы, заявил глава "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале."Любой военный эксперт подтвердит, что было практически невозможно обнаружить эту точку и нанести удар с наших позиций. Увы, значительно удобнее было это сделать с украинских позиций. С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои. А отчет об этом убийстве подготовил эстонец Лайдинен", — пояснил он.По словам Пригожина, какие-либо обвинения в адрес ЧВК "Вагнер" не имеют подтверждений. "С таким же успехом вы уже пытались обвинить русских и, возможно, ЧВК "Вагнер" в убийстве Джона Кеннеди", — добавил бизнесмен. При этом он отметил, что не располагает данными о том, каким именно образом убили Рида. Вопросы вызывает и тот факт, что перед смертью его зачем-то снимал эстонец Эрко Лайдинен.Пригожин уточнил, что наемник погиб на пересечении Полевой улицы и 1-го Пушкинского переулка, что находится не менее чем в пяти километрах от позиций "Группы Вагнера". На этой неделе газета The New York Times опубликовала попавшую в ее распоряжение видеозапись, где показана гибель американского наемника Рида во время ракетного удара. В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии. Более трех тысяч из них на тот момент уже погибли, столько же вернулись домой.По оценкам западных изданий, по состоянию на январь в подразделениях ВСУ действовали от одной до трех тысяч иностранных наемников.

https://ria.ru/20230214/naemnik-1852041612.html

https://ria.ru/20230210/iznasilovanie-1851007231.html

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в мире, артемовск, россия, украина, евгений пригожин, джон кеннеди (политик), мария захарова, польша, вооруженные силы украины