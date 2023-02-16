https://ria.ru/20230216/muzey-1852339834.html

В Третьяковке объяснили, почему хотят признать сотню картин бесхозными

В Третьяковке объяснили, почему хотят признать сотню картин бесхозными - РИА Новости, 16.02.2023

В Третьяковке объяснили, почему хотят признать сотню картин бесхозными

Третьяковская галерея пояснила, что обратилась в суд с просьбой признать 72 живописных, 19 графических картин и три предмета скульптуры бесхозными и обратить их РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:49

2023-02-16T10:49

2023-02-16T10:50

культура

новости культуры

исаак левитан

третьяковская галерея

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94733/10/947331091_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_01444d0a054a5094b7efaad67a4488aa.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Третьяковская галерея пояснила, что обратилась в суд с просьбой признать 72 живописных, 19 графических картин и три предмета скульптуры бесхозными и обратить их в доход государства, так как не может установить владельцев. "Обращение произведений искусства в доход государства в случае, когда установить их владельцев не представляется возможным, является обычной процедурой для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее", — говорится в сообщении пресс-службы галереи. В то же время музей обязан предпринять все возможные способы для установления личности владельцев, "в том числе направить соответствующие запросы в органы исполнительной власти, управления ЗАГС, а также опубликовать список подобных предметов", добавили в пресс-службе. Отмечается, что эта процедура предусмотрена действующим законодательством РФ. "Окончательное решение об обращении произведений искусства в доход государства принимается судом", — отметили в пресс-службе. Среди художественных произведений, не имеющих владельцев, этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской.Ранее РИА Новости сообщили в Замоскворецком суде, что суд 2 марта рассмотрит просьбу Третьяковской галереи признать около 100 произведений искусства бесхозными с последующим их обращением в доход государства.

https://ria.ru/20230209/muzei-1850846847.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, исаак левитан, третьяковская галерея, музеи