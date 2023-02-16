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В Третьяковке объяснили, почему хотят признать сотню картин бесхозными - РИА Новости, 16.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230216/muzey-1852339834.html
В Третьяковке объяснили, почему хотят признать сотню картин бесхозными
В Третьяковке объяснили, почему хотят признать сотню картин бесхозными - РИА Новости, 16.02.2023
В Третьяковке объяснили, почему хотят признать сотню картин бесхозными
Третьяковская галерея пояснила, что обратилась в суд с просьбой признать 72 живописных, 19 графических картин и три предмета скульптуры бесхозными и обратить их РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:49
2023-02-16T10:50
культура
новости культуры
исаак левитан
третьяковская галерея
музеи
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Третьяковская галерея пояснила, что обратилась в суд с просьбой признать 72 живописных, 19 графических картин и три предмета скульптуры бесхозными и обратить их в доход государства, так как не может установить владельцев. "Обращение произведений искусства в доход государства в случае, когда установить их владельцев не представляется возможным, является обычной процедурой для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее", — говорится в сообщении пресс-службы галереи. В то же время музей обязан предпринять все возможные способы для установления личности владельцев, "в том числе направить соответствующие запросы в органы исполнительной власти, управления ЗАГС, а также опубликовать список подобных предметов", добавили в пресс-службе. Отмечается, что эта процедура предусмотрена действующим законодательством РФ. "Окончательное решение об обращении произведений искусства в доход государства принимается судом", — отметили в пресс-службе. Среди художественных произведений, не имеющих владельцев, этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской.Ранее РИА Новости сообщили в Замоскворецком суде, что суд 2 марта рассмотрит просьбу Третьяковской галереи признать около 100 произведений искусства бесхозными с последующим их обращением в доход государства.
https://ria.ru/20230209/muzei-1850846847.html
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новости культуры, исаак левитан, третьяковская галерея, музеи
Культура, Новости культуры, Исаак Левитан, Третьяковская галерея, Музеи
10:49 16.02.2023 (обновлено: 10:50 16.02.2023)
 
В Третьяковке объяснили, почему хотят признать сотню картин бесхозными

Третьяковка хочет признать сотню картин бесхозными, так как не получается найти владельцев

© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в медиабанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Третьяковская галерея пояснила, что обратилась в суд с просьбой признать 72 живописных, 19 графических картин и три предмета скульптуры бесхозными и обратить их в доход государства, так как не может установить владельцев.
"Обращение произведений искусства в доход государства в случае, когда установить их владельцев не представляется возможным, является обычной процедурой для предметов, находящихся не менее пяти лет на временном хранении в музее", — говорится в сообщении пресс-службы галереи.
В то же время музей обязан предпринять все возможные способы для установления личности владельцев, "в том числе направить соответствующие запросы в органы исполнительной власти, управления ЗАГС, а также опубликовать список подобных предметов", добавили в пресс-службе.
Отмечается, что эта процедура предусмотрена действующим законодательством РФ. "Окончательное решение об обращении произведений искусства в доход государства принимается судом", — отметили в пресс-службе.
Среди художественных произведений, не имеющих владельцев, этюды Кузьмы Петрова-Водкина и Исаака Левитана, картины Меретгельды Акмамедова, Меретдурды Аннакулиева, Андрея Коцки, Андрея Курнакова, Василия Рождественского, Юлии Оболенской.
Ранее РИА Новости сообщили в Замоскворецком суде, что суд 2 марта рассмотрит просьбу Третьяковской галереи признать около 100 произведений искусства бесхозными с последующим их обращением в доход государства.
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