Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Москве освоили выпуск базовых станций для интернета вещей - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20230216/moskva-1852309242.html
Овчинский: в Москве освоили выпуск базовых станций для интернета вещей
Овчинский: в Москве освоили выпуск базовых станций для интернета вещей - РИА Новости, 16.02.2023
Овчинский: в Москве освоили выпуск базовых станций для интернета вещей
Столичный разработчик и производитель электронных устройств "АТБ Электроника" наладил выпуск базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT), сообщил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:18
2023-02-16T08:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823245502_0:27:3071:1754_1920x0_80_0_0_b15cae73192e2cdcb0836a4cca30945a.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Столичный разработчик и производитель электронных устройств "АТБ Электроника" наладил выпуск базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT), сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что столичные предприятия электроники каждый год пополняют свои линейки продуктов передовыми разработками, которые все активнее используются российскими промышленными компаниями для цифровизации и модернизации производств.В новую линейку "АТБ Электроники" вошли базовые станции для применения в различных форматах: встраиваемые модули, портативная базовая станция в корпусе с подключением по USB и магистральная базовая станция. Все устройства произведены в столице на собственных мощностях компании."Создание собственных изделий для промышленного интернета вещей мы начали два года назад. Для этого направления, помимо базовых станций, наши инженеры разработали также модемы, датчики, промышленные мини-компьютеры и процессорные модули. Большинство изделий готовы к серийному выпуску, а первые партии промышленных мини-компьютеров уже произведены. В течение прошлого года все изделия линейки IIoT были переведены на доступную элементную базу", - отметил исполнительный директор компании "АТБ Электроника" Роман Дементьев.Промышленный интернет вещей – система устройств и датчиков, позволяющая собирать и визуализировать информацию о работе оборудования на предприятии, а также удаленно контролировать производственный процесс.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823245502_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0e456b48385b4e680a147da7e3c16734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
08:18 16.02.2023
 

Овчинский: в Москве освоили выпуск базовых станций для интернета вещей

© Пресс-служба ДИППОвчинский Владислав Анатольевич
Овчинский Владислав Анатольевич
© Пресс-служба ДИПП
Овчинский Владислав Анатольевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Столичный разработчик и производитель электронных устройств "АТБ Электроника" наладил выпуск базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT), сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что столичные предприятия электроники каждый год пополняют свои линейки продуктов передовыми разработками, которые все активнее используются российскими промышленными компаниями для цифровизации и модернизации производств.
"Так, столичная компания "АТБ Электроника" в этом году выпустила первую тысячу базовых станций для промышленного интернета вещей собственной разработки. За год мощности предприятия позволят выпустить до 100 тысяч таких изделий", - уточнил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В новую линейку "АТБ Электроники" вошли базовые станции для применения в различных форматах: встраиваемые модули, портативная базовая станция в корпусе с подключением по USB и магистральная базовая станция. Все устройства произведены в столице на собственных мощностях компании.
"Создание собственных изделий для промышленного интернета вещей мы начали два года назад. Для этого направления, помимо базовых станций, наши инженеры разработали также модемы, датчики, промышленные мини-компьютеры и процессорные модули. Большинство изделий готовы к серийному выпуску, а первые партии промышленных мини-компьютеров уже произведены. В течение прошлого года все изделия линейки IIoT были переведены на доступную элементную базу", - отметил исполнительный директор компании "АТБ Электроника" Роман Дементьев.
Промышленный интернет вещей – система устройств и датчиков, позволяющая собирать и визуализировать информацию о работе оборудования на предприятии, а также удаленно контролировать производственный процесс.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала