https://ria.ru/20230216/moskva-1852309242.html

Овчинский: в Москве освоили выпуск базовых станций для интернета вещей

Овчинский: в Москве освоили выпуск базовых станций для интернета вещей - РИА Новости, 16.02.2023

Овчинский: в Москве освоили выпуск базовых станций для интернета вещей

Столичный разработчик и производитель электронных устройств "АТБ Электроника" наладил выпуск базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT), сообщил... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:18

2023-02-16T08:18

2023-02-16T08:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Столичный разработчик и производитель электронных устройств "АТБ Электроника" наладил выпуск базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT), сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что столичные предприятия электроники каждый год пополняют свои линейки продуктов передовыми разработками, которые все активнее используются российскими промышленными компаниями для цифровизации и модернизации производств.В новую линейку "АТБ Электроники" вошли базовые станции для применения в различных форматах: встраиваемые модули, портативная базовая станция в корпусе с подключением по USB и магистральная базовая станция. Все устройства произведены в столице на собственных мощностях компании."Создание собственных изделий для промышленного интернета вещей мы начали два года назад. Для этого направления, помимо базовых станций, наши инженеры разработали также модемы, датчики, промышленные мини-компьютеры и процессорные модули. Большинство изделий готовы к серийному выпуску, а первые партии промышленных мини-компьютеров уже произведены. В течение прошлого года все изделия линейки IIoT были переведены на доступную элементную базу", - отметил исполнительный директор компании "АТБ Электроника" Роман Дементьев.Промышленный интернет вещей – система устройств и датчиков, позволяющая собирать и визуализировать информацию о работе оборудования на предприятии, а также удаленно контролировать производственный процесс.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский