https://ria.ru/20230216/moskva-1852309242.html
Овчинский: в Москве освоили выпуск базовых станций для интернета вещей
Овчинский: в Москве освоили выпуск базовых станций для интернета вещей - РИА Новости, 16.02.2023
Овчинский: в Москве освоили выпуск базовых станций для интернета вещей
Столичный разработчик и производитель электронных устройств "АТБ Электроника" наладил выпуск базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT), сообщил... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:18
2023-02-16T08:18
2023-02-16T08:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823245502_0:27:3071:1754_1920x0_80_0_0_b15cae73192e2cdcb0836a4cca30945a.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Столичный разработчик и производитель электронных устройств "АТБ Электроника" наладил выпуск базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT), сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что столичные предприятия электроники каждый год пополняют свои линейки продуктов передовыми разработками, которые все активнее используются российскими промышленными компаниями для цифровизации и модернизации производств.В новую линейку "АТБ Электроники" вошли базовые станции для применения в различных форматах: встраиваемые модули, портативная базовая станция в корпусе с подключением по USB и магистральная базовая станция. Все устройства произведены в столице на собственных мощностях компании."Создание собственных изделий для промышленного интернета вещей мы начали два года назад. Для этого направления, помимо базовых станций, наши инженеры разработали также модемы, датчики, промышленные мини-компьютеры и процессорные модули. Большинство изделий готовы к серийному выпуску, а первые партии промышленных мини-компьютеров уже произведены. В течение прошлого года все изделия линейки IIoT были переведены на доступную элементную базу", - отметил исполнительный директор компании "АТБ Электроника" Роман Дементьев.Промышленный интернет вещей – система устройств и датчиков, позволяющая собирать и визуализировать информацию о работе оборудования на предприятии, а также удаленно контролировать производственный процесс.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823245502_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_0e456b48385b4e680a147da7e3c16734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Столичный разработчик и производитель электронных устройств "АТБ Электроника" наладил выпуск базовых станций для промышленного интернета вещей (IIoT), сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что столичные предприятия электроники каждый год пополняют свои линейки продуктов передовыми разработками, которые все активнее используются российскими промышленными компаниями для цифровизации и модернизации производств.
"Так, столичная компания "АТБ Электроника" в этом году выпустила первую тысячу базовых станций для промышленного интернета вещей собственной разработки. За год мощности предприятия позволят выпустить до 100 тысяч таких изделий", - уточнил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
В новую линейку "АТБ Электроники" вошли базовые станции для применения в различных форматах: встраиваемые модули, портативная базовая станция в корпусе с подключением по USB и магистральная базовая станция. Все устройства произведены в столице на собственных мощностях компании.
"Создание собственных изделий для промышленного интернета вещей мы начали два года назад. Для этого направления, помимо базовых станций, наши инженеры разработали также модемы, датчики, промышленные мини-компьютеры и процессорные модули. Большинство изделий готовы к серийному выпуску, а первые партии промышленных мини-компьютеров уже произведены. В течение прошлого года все изделия линейки IIoT были переведены на доступную элементную базу", - отметил исполнительный директор компании "АТБ Электроника" Роман Дементьев.
Промышленный интернет вещей – система устройств и датчиков, позволяющая собирать и визуализировать информацию о работе оборудования на предприятии, а также удаленно контролировать производственный процесс.