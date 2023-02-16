https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852322962.html
Сбербанк: большинство мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины
Сбербанк: большинство мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины - РИА Новости, 16.02.2023
Сбербанк: большинство мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины
Около 95% мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины, где сейчас работает примерно 800-900 колл-центров злоумышленников, заявил зампред Сбербанка... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T09:48
2023-02-16T09:48
2023-02-16T10:25
украина
сбербанк россии
россия
днепр (город)
станислав кузнецов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Около 95% мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины, где сейчас работает примерно 800-900 колл-центров злоумышленников, заявил зампред Сбербанка Станислав Кузнецов."Больше 92-95% звонков в формате телефонного мошенничества совершается с территории Украины. Всего в Украине мы фиксируем 800-900 колл-центров по всей территории", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".Кузнецов добавил, что столицей телефонного мошенничества по-прежнему остается город Днепр, где в пике работало более 1100 колл-центров, а сейчас работает примерно 150."Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня стали знать в десятки раз больше о работе этих колл-центров, что они делают, кому звонят и даже что они собираются делать и кому звонить", - заключил зампред правления Сбербанка."Телефонное мошенничество на сегодняшний день имеет тренд продолжения, усиления в отношении клиентов кредитных организаций", - сказал Станислав Кузнецов.Он напомнил, что в марте прошлого года Сбербанк перестал фиксировать мошеннические звонки против своих клиентов, тогда как ранее совершалось около 100 тысяч таких звонков в день. Однако уже с начала апреля количество звонков начало восстанавливаться.При этом по итогам 2022 года Сбербанк смог уменьшить количество звонков в отношении своих клиентов в 15-20 раз.
https://ria.ru/20230215/obman-1852051123.html
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украина, сбербанк россии, россия, днепр (город), станислав кузнецов
Украина, Сбербанк России, Россия, Днепр (город), Станислав Кузнецов
09:48 16.02.2023 (обновлено: 10:25 16.02.2023)
Сбербанк: большинство мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины
Замглавы Сбербанка Кузнецов: 95 процентов мошеннических звонков россиянам идут с Украины
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости.
Около 95% мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины, где сейчас работает примерно 800-900 колл-центров злоумышленников, заявил
зампред Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Больше 92-95% звонков в формате телефонного мошенничества совершается с территории Украины. Всего в Украине мы фиксируем 800-900 колл-центров по всей территории", - сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
Кузнецов добавил, что столицей телефонного мошенничества по-прежнему остается город Днепр
, где в пике работало более 1100 колл-центров, а сейчас работает примерно 150.
"Хорошая новость заключается в том, что мы сегодня стали знать в десятки раз больше о работе этих колл-центров, что они делают, кому звонят и даже что они собираются делать и кому звонить", - заключил зампред правления Сбербанка.
"Телефонное мошенничество на сегодняшний день имеет тренд продолжения, усиления в отношении клиентов кредитных организаций", - сказал Станислав Кузнецов.
Он напомнил, что в марте прошлого года Сбербанк перестал фиксировать мошеннические звонки против своих клиентов, тогда как ранее совершалось около 100 тысяч таких звонков в день. Однако уже с начала апреля количество звонков начало восстанавливаться.
При этом по итогам 2022 года Сбербанк смог уменьшить количество звонков в отношении своих клиентов в 15-20 раз.