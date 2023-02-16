https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852299484.html

Стало известно, сколько денег потеряли доверчивые мужчины перед 14 февраля

Стало известно, сколько денег потеряли доверчивые мужчины перед 14 февраля - РИА Новости, 16.02.2023

Стало известно, сколько денег потеряли доверчивые мужчины перед 14 февраля

Семь группировок мошенников в России в период с 12 по 14 февраля заработали на доверчивых мужчинах более 1,1 миллиона рублей, жертва получала ссылку на... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T04:47

2023-02-16T04:47

2023-02-16T04:49

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технологии

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group-ib

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Семь группировок мошенников в России в период с 12 по 14 февраля заработали на доверчивых мужчинах более 1,1 миллиона рублей, жертва получала ссылку на фишинговый сайт, на котором должна была оплатить билеты на стендап или в кинотеатр, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Group-IB. "Специалисты Group-IB оценили прибыль мошенников, использовавших схему с приглашениями на фейковые свидания в День святого Валентина. Семь наиболее активных в России группировок за три дня - с 12 по 14 февраля - заработали на доверчивых мужчинах более 1,1 миллиона рублей", - рассказали в компании. Уточняется, что злоумышленники под видом симпатичной девушки знакомились с будущими жертвами в соцсетях, а потом предлагали провести романтический вечер на стендап-шоу, в антикино - "кинотеатре для двоих", кальянной или заказать доставку ужина на дом. После того, как мошенники получали платеж и данные карты, они дополнительно снимали со счета разные суммы - от 2 тысяч до 50 тысяч рублей. "Иногда деньги списывались мошенниками дважды или трижды - при оформлении "возврата", - отметили специалисты.

https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851844966.html

https://ria.ru/20230214/valentin-1851122536.html

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общество, технологии, россия, group-ib