https://ria.ru/20230216/moshenniki-1852299484.html
Стало известно, сколько денег потеряли доверчивые мужчины перед 14 февраля
Стало известно, сколько денег потеряли доверчивые мужчины перед 14 февраля - РИА Новости, 16.02.2023
Стало известно, сколько денег потеряли доверчивые мужчины перед 14 февраля
Семь группировок мошенников в России в период с 12 по 14 февраля заработали на доверчивых мужчинах более 1,1 миллиона рублей, жертва получала ссылку на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T04:47
2023-02-16T04:47
2023-02-16T04:49
общество
технологии
россия
group-ib
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Семь группировок мошенников в России в период с 12 по 14 февраля заработали на доверчивых мужчинах более 1,1 миллиона рублей, жертва получала ссылку на фишинговый сайт, на котором должна была оплатить билеты на стендап или в кинотеатр, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Group-IB. "Специалисты Group-IB оценили прибыль мошенников, использовавших схему с приглашениями на фейковые свидания в День святого Валентина. Семь наиболее активных в России группировок за три дня - с 12 по 14 февраля - заработали на доверчивых мужчинах более 1,1 миллиона рублей", - рассказали в компании. Уточняется, что злоумышленники под видом симпатичной девушки знакомились с будущими жертвами в соцсетях, а потом предлагали провести романтический вечер на стендап-шоу, в антикино - "кинотеатре для двоих", кальянной или заказать доставку ужина на дом. После того, как мошенники получали платеж и данные карты, они дополнительно снимали со счета разные суммы - от 2 тысяч до 50 тысяч рублей. "Иногда деньги списывались мошенниками дважды или трижды - при оформлении "возврата", - отметили специалисты.
https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851844966.html
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общество, технологии, россия, group-ib
Общество, Технологии, Россия, Group-IB
04:47 16.02.2023 (обновлено: 04:49 16.02.2023)
Стало известно, сколько денег потеряли доверчивые мужчины перед 14 февраля
Group-IB: в России перед 14 февраля мошенники украли у мужчин более 1,1 миллиона рублей
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Семь группировок мошенников в России в период с 12 по 14 февраля заработали на доверчивых мужчинах более 1,1 миллиона рублей, жертва получала ссылку на фишинговый сайт, на котором должна была оплатить билеты на стендап или в кинотеатр, сообщили РИА Новости в компании по кибербезопасности Group-IB.
"Специалисты Group-IB оценили прибыль мошенников, использовавших схему с приглашениями на фейковые свидания в День святого Валентина. Семь наиболее активных в России группировок за три дня - с 12 по 14 февраля - заработали на доверчивых мужчинах более 1,1 миллиона рублей", - рассказали в компании.
Уточняется, что злоумышленники под видом симпатичной девушки знакомились с будущими жертвами в соцсетях, а потом предлагали провести романтический вечер на стендап-шоу, в антикино - "кинотеатре для двоих", кальянной или заказать доставку ужина на дом.
"Жертве скидывали ссылку на фишинговый сайт и предлагали оплатить билеты: поход на стендап обходился от 2090 до 5490 рублей, в кинотеатр от 2490 до 9900 рублей", - пояснили в Group-IB.
После того, как мошенники получали платеж и данные карты, они дополнительно снимали со счета разные суммы - от 2 тысяч до 50 тысяч рублей. "Иногда деньги списывались мошенниками дважды или трижды - при оформлении "возврата", - отметили специалисты.