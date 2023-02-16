https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

"Пострадают все". Молдавию ужаснул "тайный план" России

"Пострадают все". Молдавию ужаснул "тайный план" России - РИА Новости, 16.02.2023

"Пострадают все". Молдавию ужаснул "тайный план" России

В Кишиневе снова "раскрыли" несуществующий заговор. В условиях чрезвычайного положения и по недавно принятому закону о сепаратизме в тюрьму могут бросить... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:00

2023-02-16T08:00

2023-02-16T08:12

россия

кишинев

молдавия

владимир зеленский

владимир плахотнюк

майя санду

европейский совет

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Михаил Катков. В Кишиневе снова "раскрыли" несуществующий заговор. В условиях чрезвычайного положения и по недавно принятому закону о сепаратизме в тюрьму могут бросить любого, кто недостаточно лоялен к властям. О последствиях такой политики — в материале РИА Новости.Четверо на одногоВыступая в Европейском совете на прошлой неделе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведка донесла ему о планах России организовать госпереворот в Молдавии. Спустя несколько дней глава республики Майя Санду подтвердила информацию коллеги: такие попытки якобы предпринимают с осени. По ее словам, в 2022-м Москва хотела использовать энергетический кризис, чтобы раскачать ситуацию в стране, а сейчас "собирается отправить в Кишинев диверсантов", среди которых, помимо россиян, будут белорусы, сербы и черногорцы.Как уверяет Санду, свергнуть ее хотят, чтобы остановить евроинтеграцию и втянуть Молдавию в боевые действия на Украине. Внутри республики, добавила президент, Россия опирается в том числе на оппозиционную партию "Шор", которую она назвала "криминальной группировкой".Санду потребовала от парламента как можно скорее расширить полномочия Службы информации и безопасности (аналог ФСБ), а также прокуратуры, хотя в стране уже действует чрезвычайное положение. При этом все должны верить только команде президента, потому что Москва "не прекращает информационные атаки".На следующий день власти Молдавии закрыли воздушное пространство, а СМИ начали публиковать новости о задержании подозрительных иностранцев на границе. К примеру, в страну не пустили трех футбольных фанатов сербского клуба "Партизан", которые приехали на матч своей команды и приднестровского "Шерифа". Как сказал депутат от президентской партии "Действие и солидарность" Андриан Кептонар, игра пройдет перед пустыми трибунами, потому что под видом болельщиков могли проникнуть боевики.В оппозиции слова о госперевороте восприняли с нескрываемым раздражением. Депутат от фракции "Шор" Марина Таубер обвинила Санду в покушении на принципы демократии и разжигании гражданской войны. Блок коммунистов и социалистов потребовал предоставить доказательства подготовки заговора, не нагнетать истерию в обществе, не запугивать оппозицию и не усиливать репрессии. Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику призывает как граждан, так и силовиков не поддаваться на провокации. По его мнению, президент просто пытается убедить западных партнеров в том, что ее неудачи во внутренней политике связаны с происками Москвы.Свидетелей нетВ МИД России заявили, что выдвинутые обвинения ничем не обоснованы: подобные приемы периодически применяют страны Запада, чтобы затем оправдать собственную незаконную деятельность. В данном случае Киев хочет втянуть Кишинев в противостояние с Москвой, а молдавские власти используют фейк, чтобы отвлечь внимание сограждан от внутренних проблем, подчеркнули в МИД.Вместе с тем там заверили, что Москва вообще не вмешивается во внутренние дела других стран и выступает за развитие равноправного сотрудничества с Кишиневом. Молдавским властям пора проявить государственную мудрость, не поддаваться на провокации, а руководствоваться интересами собственных граждан, которые выиграют от сотрудничества с Россией, подчеркнули в ведомстве.В свою очередь, глава МИД Сербии Ивица Дачич потребовал от Кишинева доказательства возможного участия сограждан в попытках дестабилизации обстановки в Молдавии. Причем материалы следует предоставить в срочном порядке, потому что до сих пор Белграду об этом никто ничего не сообщал.Примечательно, что координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также не подтвердил достоверность слов Санду и Зеленского. По его словам, у него нет для этого "независимого источника информации".Так жить нельзяЗаявление Санду о государственном перевороте пришлось на начало новой волны протестов. В частности, активисты, которых организовала партия "Шор", недовольны стоимостью коммунальных услуг. Свыше 143 тысяч человек подписали петицию о том, что счета должны оплачивать члены правительства, а не рядовые молдаване.В прошлом году, по данным Нацбанка, потребительские цены в стране выросли в среднем на 30 процентов. Однако стоимость электроэнергии увеличилась в 2,7 раза, газа — в 1,8. Уголь, брикеты и пеллеты из биомассы теперь дороже вдвое. Прежде всего это связано с отказом Кишинева от торговли с Россией и поставок российских углеводородов. При этом парламент решил индексировать пенсии не на уровень инфляции, а всего на 14,1 процента.В 2022-м протесты длились около полугода и завершились с приходом холодов. За это время под давлением оппозиции уволились четыре министра, а в феврале — премьер-министр Наталья Гаврилица. Ее место скоро займет бывший глава МВД и советник Санду по нацбезопасности Дорин Речан."Вслед за Гаврилицей с поста вице-премьера на должность главы администрации президента перевели Андрея Спыну, которого обвиняли в росте цен на газ. Вероятно, скоро уволят министра юстиции Сергея Литвиненко, который оскандалился перепиской о коррупционных схемах, и министра финансов Дмитрия Будянского, ответственного за инфляцию", — говорит молдавский политолог Виталий Андриевский.Демократическая оккупацияКишинев не в первый раз заявляет о попытке государственного переворота, напоминает молдавский политический аналитик Игорь Тулянцев. "В 2017-м на Западе начали косо смотреть на фактического правителя республики Владимира Плахотнюка из-за откровенных провалов во внутренней политике. Поэтому он разработал план покушения на самого себя. Тем самым хотел продемонстрировать Западу, что только он может сохранить в республике проевропейский путь, а "злая" Москва при помощи киллеров хочет дестабилизировать ситуацию и захватить страну", — отмечает Тулянцев.Тогда на помощь Плахотнюку пришел его друг — президент Украины Петр Порошенко, который, как и сейчас Зеленский, передал молдавскому политику информацию о "готовящемся покушении". Шесть лет назад Кишинев тоже хотел закрутить гайки, чтобы сбить нарастающие в стране протесты, но в 2019 году Плахотнюка отстранили от власти.Однако сейчас ситуация принципиально иная, указывает доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова. Если Плахотнюк вел свою игру, то Санду старается во всем угождать Евросоюзу. "Провокация нужна ей для оправдания политических репрессий против тех, кого она считает инакомыслящими. Для этого президент выдвинула Речана на пост премьер-министра и продавила поправки о борьбе с сепаратизмом. Теперь под ударом вообще все: Приднестровье, Гагаузия, противники евроинтеграции и недовольные повышением цен", — констатирует Харитонова.По мнению экспертов, власти Молдавии продолжают следовать курсу на обострение отношений с Россией и интеграцию в Евросоюз. В то же время в стране копятся проблемы, с которыми правительство не справляется. Однако Санду не сдается, а Запад в нынешней ситуации готов закрыть глаза на ее методы борьбы.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

https://ria.ru/20230209/moldaviya-1850584245.html

https://ria.ru/20230127/moldaviya-1847667657.html

россия

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кишинев, молдавия, владимир зеленский, владимир плахотнюк, майя санду, европейский совет, фсб, политика