https://ria.ru/20230216/mladenets-1852520278.html

В Канске проходит проверка из-за смерти младенца в роддоме

В Канске проходит проверка из-за смерти младенца в роддоме - РИА Новости, 16.02.2023

В Канске проходит проверка из-за смерти младенца в роддоме

Следователи разбираются в инциденте со смертью новорожденного, мать которого обвинила в его гибели врачей роддома межрайонной больницы города Канска... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T19:27

2023-02-16T19:27

2023-02-16T19:27

происшествия

канск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Следователи разбираются в инциденте со смертью новорожденного, мать которого обвинила в его гибели врачей роддома межрайонной больницы города Канска Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке ГСУСК. "Четырнадцатого февраля 2023 года в следственные органы поступило сообщение от 30-летней жительницы Абанского района о привлечении к ответственности врачей родильного дома КГБУЗ "Канская межрайонная больница", действия которых, по ее мнению, повлекли смерть ее новорожденного ребенка", - говорится в сообщении. По данному факту следственным отделом по Канскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). По версии следствия, 8 февраля женщина, находясь на 32-33 неделе беременности, с признаками начала родов прибыла в канский родильный дом и родила ребенка путем кесарева сечения. "В связи с тяжелым состоянием мальчику оказывалась необходимая помощь в отделении для новорожденных. Девятого февраля при подготовке ребенка к транспортировке в КГБУЗ "Канская межрайонная детская больница" ребенок скончался в отделении новорожденных родильного дома КГБУЗ "Канская МБ", - сообщили в СК региона. Отмечается, что сразу же после поступления обращения роженицы в больнице были изъяты медицинские документы, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти новорожденного. В ходе следствия будет дана оценка действиям врачей и медицинского персонала по своевременности оперативного вмешательства, а также надлежащему оказанию помощи новорожденному.

https://ria.ru/20230209/mladenets-1850983102.html

https://ria.ru/20230126/mladenets-1847499462.html

канск

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, канск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия