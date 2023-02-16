https://ria.ru/20230216/mkad-1852290246.html

На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем

На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем - РИА Новости, 16.02.2023

На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем

Два грузовика столкнулись с легковым автомобилем на внешней стороне МКАД в Москве, занято три полосы из пяти, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T00:10

2023-02-16T00:10

2023-02-16T00:10

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два грузовика столкнулись с легковым автомобилем на внешней стороне МКАД в Москве, занято три полосы из пяти, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. На месте работают оперативные службы города.

https://ria.ru/20230215/bolshova-1852138731.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто