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На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем - РИА Новости, 16.02.2023
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На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем
На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем - РИА Новости, 16.02.2023
На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем
Два грузовика столкнулись с легковым автомобилем на внешней стороне МКАД в Москве, занято три полосы из пяти, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T00:10
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происшествия
москва
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два грузовика столкнулись с легковым автомобилем на внешней стороне МКАД в Москве, занято три полосы из пяти, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. На месте работают оперативные службы города.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
00:10 16.02.2023
 
На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем

Дептранс: на внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМосковская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два грузовика столкнулись с легковым автомобилем на внешней стороне МКАД в Москве, занято три полосы из пяти, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На внешней стороне 70-го км МКАД (в районе путепровода Братцево-Путилково) произошло ДТП с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. Заняты три полосы из пяти", - говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы города.
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