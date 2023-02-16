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На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем
На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем - РИА Новости, 16.02.2023
На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем
Два грузовика столкнулись с легковым автомобилем на внешней стороне МКАД в Москве, занято три полосы из пяти, сообщается в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T00:10
2023-02-16T00:10
2023-02-16T00:10
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авто
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Два грузовика столкнулись с легковым автомобилем на внешней стороне МКАД в Москве, занято три полосы из пяти, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. На месте работают оперативные службы города.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
На внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем
Дептранс: на внешней стороне МКАД в Москве два грузовика столкнулись с автомобилем