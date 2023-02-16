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В Абакане все школы получили сообщения о минировании - РИА Новости, 16.02.2023
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В Абакане все школы получили сообщения о минировании
В Абакане все школы получили сообщения о минировании - РИА Новости, 16.02.2023
В Абакане все школы получили сообщения о минировании
Силовики проверяли поступившие в четверг сообщения о "минировании" всех школ столицы Хакасии Абакана, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T08:55
2023-02-16T08:55
россия
абакан
происшествия
республика хакасия
ложные сообщения о минировании зданий
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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Силовики проверяли поступившие в четверг сообщения о "минировании" всех школ столицы Хакасии Абакана, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации республиканской столицы. "Все школы Абакана получили сегодня сообщения о минировании. Ситуация полностью отработана силовыми структурами. Опасности нет. Занятия идут в штатном режиме", - говорится в сообщении. Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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россия, абакан, происшествия, республика хакасия, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Абакан, Происшествия, Республика Хакасия, Ложные сообщения о минировании зданий
08:55 16.02.2023
 
В Абакане все школы получили сообщения о минировании

В Абакане все школы получили сообщения об угрозе минирования

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Силовики проверяли поступившие в четверг сообщения о "минировании" всех школ столицы Хакасии Абакана, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации республиканской столицы.
"Все школы Абакана получили сегодня сообщения о минировании. Ситуация полностью отработана силовыми структурами. Опасности нет. Занятия идут в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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РоссияАбаканПроисшествияРеспублика ХакасияЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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