https://ria.ru/20230216/mezentsev-1852369709.html

Мезенцев: поддерживаем создание патриотического центра в Брестской крепости

Мезенцев: поддерживаем создание патриотического центра в Брестской крепости - РИА Новости, 16.02.2023

Мезенцев: поддерживаем создание патриотического центра в Брестской крепости

Союзное государство поддержитпредложение министерств культуры и обороны России и Белоруссии о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:55

2023-02-16T12:55

2023-02-16T12:58

россия

дмитрий мезенцев

белоруссия

союзное государство

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Союзное государство поддержитпредложение министерств культуры и обороны России и Белоруссии о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости, сообщил в четверг журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Мезенцев провел в Москве совещание с представителями министерств и ведомств Российской Федерации, которые выступают госзаказчиками-координаторами программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны и безопасности."Мы видим возможным поддержать предложение министерств двух наших государств о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости. Мы полагаем, что это будет очень интересно: не просто музей, а интерактивный центр, где можно будет организовывать встречи молодых людей из наших стран для разговора не только о подвиге солдат Великой Отечественной войны и других ратных подвигах в нашей большой совместной истории, но и о том, какие мы сегодня, каким должен быть гражданин и его долг перед отчизной, какие планы мы строим совместно на день нынешний и день грядущий. Мы ждем, что та работа, которая обозначена в рамках предлагаемого проекта, будет содержательной и интересной", - сказал Мезенцев.

https://ria.ru/20230215/soglashenie-1852200990.html

россия

белоруссия

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Артем Смирнов

россия, дмитрий мезенцев, белоруссия