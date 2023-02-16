https://ria.ru/20230216/mezentsev-1852369709.html
Мезенцев: поддерживаем создание патриотического центра в Брестской крепости
Мезенцев: поддерживаем создание патриотического центра в Брестской крепости - РИА Новости, 16.02.2023
Мезенцев: поддерживаем создание патриотического центра в Брестской крепости
Союзное государство поддержитпредложение министерств культуры и обороны России и Белоруссии о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:55
2023-02-16T12:55
2023-02-16T12:58
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
союзное государство
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Союзное государство поддержитпредложение министерств культуры и обороны России и Белоруссии о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости, сообщил в четверг журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Мезенцев провел в Москве совещание с представителями министерств и ведомств Российской Федерации, которые выступают госзаказчиками-координаторами программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны и безопасности."Мы видим возможным поддержать предложение министерств двух наших государств о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости. Мы полагаем, что это будет очень интересно: не просто музей, а интерактивный центр, где можно будет организовывать встречи молодых людей из наших стран для разговора не только о подвиге солдат Великой Отечественной войны и других ратных подвигах в нашей большой совместной истории, но и о том, какие мы сегодня, каким должен быть гражданин и его долг перед отчизной, какие планы мы строим совместно на день нынешний и день грядущий. Мы ждем, что та работа, которая обозначена в рамках предлагаемого проекта, будет содержательной и интересной", - сказал Мезенцев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий мезенцев, белоруссия
Россия, Дмитрий Мезенцев, Белоруссия, Союзное государство
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Союзное государство поддержитпредложение министерств культуры и обороны России и Белоруссии о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости, сообщил в четверг журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Мезенцев провел в Москве
совещание с представителями министерств и ведомств Российской Федерации, которые выступают госзаказчиками-координаторами программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны и безопасности.
"Мы видим возможным поддержать предложение министерств двух наших государств о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости. Мы полагаем, что это будет очень интересно: не просто музей, а интерактивный центр, где можно будет организовывать встречи молодых людей из наших стран для разговора не только о подвиге солдат Великой Отечественной войны и других ратных подвигах в нашей большой совместной истории, но и о том, какие мы сегодня, каким должен быть гражданин и его долг перед отчизной, какие планы мы строим совместно на день нынешний и день грядущий. Мы ждем, что та работа, которая обозначена в рамках предлагаемого проекта, будет содержательной и интересной", - сказал Мезенцев.