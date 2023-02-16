Рейтинг@Mail.ru
Мезенцев: поддерживаем создание патриотического центра в Брестской крепости - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20230216/mezentsev-1852369709.html
Мезенцев: поддерживаем создание патриотического центра в Брестской крепости
Мезенцев: поддерживаем создание патриотического центра в Брестской крепости - РИА Новости, 16.02.2023
Мезенцев: поддерживаем создание патриотического центра в Брестской крепости
Союзное государство поддержитпредложение министерств культуры и обороны России и Белоруссии о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:55
2023-02-16T12:58
россия
дмитрий мезенцев
белоруссия
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_0:22:960:562_1920x0_80_0_0_052c63194d2c743176949eff742f31bd.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Союзное государство поддержитпредложение министерств культуры и обороны России и Белоруссии о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости, сообщил в четверг журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Мезенцев провел в Москве совещание с представителями министерств и ведомств Российской Федерации, которые выступают госзаказчиками-координаторами программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны и безопасности."Мы видим возможным поддержать предложение министерств двух наших государств о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости. Мы полагаем, что это будет очень интересно: не просто музей, а интерактивный центр, где можно будет организовывать встречи молодых людей из наших стран для разговора не только о подвиге солдат Великой Отечественной войны и других ратных подвигах в нашей большой совместной истории, но и о том, какие мы сегодня, каким должен быть гражданин и его долг перед отчизной, какие планы мы строим совместно на день нынешний и день грядущий. Мы ждем, что та работа, которая обозначена в рамках предлагаемого проекта, будет содержательной и интересной", - сказал Мезенцев.
https://ria.ru/20230215/soglashenie-1852200990.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841571318_63:0:916:640_1920x0_80_0_0_1ebe60950fcfea8c7643a4c07eb9f670.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий мезенцев, белоруссия
Россия, Дмитрий Мезенцев, Белоруссия, Союзное государство
12:55 16.02.2023 (обновлено: 12:58 16.02.2023)
 

Мезенцев: поддерживаем создание патриотического центра в Брестской крепости

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Союзное государство поддержитпредложение министерств культуры и обороны России и Белоруссии о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости, сообщил в четверг журналистам госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
Мезенцев провел в Москве совещание с представителями министерств и ведомств Российской Федерации, которые выступают госзаказчиками-координаторами программ и мероприятий Союзного государства в областях обороны и безопасности.
Флаги России и Белоруссии
15 февраля, 16:00Союзное государство
Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение о единой промполитике
"Мы видим возможным поддержать предложение министерств двух наших государств о создании центра патриотического воспитания на Кобринских рубежах Брестской крепости. Мы полагаем, что это будет очень интересно: не просто музей, а интерактивный центр, где можно будет организовывать встречи молодых людей из наших стран для разговора не только о подвиге солдат Великой Отечественной войны и других ратных подвигах в нашей большой совместной истории, но и о том, какие мы сегодня, каким должен быть гражданин и его долг перед отчизной, какие планы мы строим совместно на день нынешний и день грядущий. Мы ждем, что та работа, которая обозначена в рамках предлагаемого проекта, будет содержательной и интересной", - сказал Мезенцев.
 
Союзное государствоРоссияДмитрий МезенцевБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала