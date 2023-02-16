https://ria.ru/20230216/meksika-1852336261.html

Власти Мексики сообщили об обнаружении крупнейшей нарколаборатории

Власти Мексики сообщили об обнаружении крупнейшей нарколаборатории - РИА Новости, 16.02.2023

Власти Мексики сообщили об обнаружении крупнейшей нарколаборатории

Власти Мексики сообщили об обнаружении крупнейшей в стране нарколаборатории, где производились синтетические наркотики, сообщило мексиканское министерство... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:35

2023-02-16T10:35

2023-02-16T10:35

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мексика

кулиакан

синалоа

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Власти Мексики сообщили об обнаружении крупнейшей в стране нарколаборатории, где производились синтетические наркотики, сообщило мексиканское министерство обороны. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Мексики, 14 февраля военнослужащие, проводившие разведку в окрестностях муниципалитета Кулиакан в штате Синалоа, обнаружили производственный центр и подпольную лабораторию, где изготавливались таблетки фентанила и метамфетамин. Во время обыска в помещениях было изъято предположительно 128 килограммов порошка фентанила, почти 630 тысяч таблеток фентанила (примерно 69 килограммов), около 100 килограммов метамфетамина и сопутствующие вещества для производства наркотиков. "Судя по количеству оборудования, эту лабораторию можно назвать крупнейшей в истории страны... по объему производства синтетических наркотиков", - отмечает министерство обороны Мексики.

https://ria.ru/20230106/zaderzhanie-1843295760.html

мексика

кулиакан

синалоа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мексика, кулиакан, синалоа