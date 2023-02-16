Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполь за полгода вернулось до 70 тысяч жителей - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/mariupol-1852386409.html
В Мариуполь за полгода вернулось до 70 тысяч жителей
В Мариуполь за полгода вернулось до 70 тысяч жителей - РИА Новости, 16.02.2023
В Мариуполь за полгода вернулось до 70 тысяч жителей
За последние полгода в Мариуполь вернулись 50-70 тысяч жителей, сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Бердников. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:13
2023-02-16T13:13
специальная военная операция на украине
мариуполь
общество
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841770811_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_daba42c6a9e334afd07a2c6ba8c9f997.jpg
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев – РИА Новости. За последние полгода в Мариуполь вернулись 50-70 тысяч жителей, сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Бердников. "Подсчет не фиксировали документально, но мы смотрим по косвенным признакам: сколько детей записывается в школы, какова очередь в детские сады. Мы сегодня смотрим: порядка 50-70 тысяч уже сегодня возвращается сюда людей. Это удивительная, позитивная тенденция - город оживает", - сказал Бердников РИА Новости. По его словам, еще полгода назад население Мариуполя составляло 210 тысяч человек.
https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841770811_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_4719cf811159225c15e882a5d7d2517e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, общество, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:13 16.02.2023
 
В Мариуполь за полгода вернулось до 70 тысяч жителей

Заммэра Мариуполя Бердников: за полгода в город вернулись от 50 до 70 тысяч жителей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на строящиеся жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя
Вид на строящиеся жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вид на строящиеся жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев – РИА Новости. За последние полгода в Мариуполь вернулись 50-70 тысяч жителей, сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Бердников.
"Подсчет не фиксировали документально, но мы смотрим по косвенным признакам: сколько детей записывается в школы, какова очередь в детские сады. Мы сегодня смотрим: порядка 50-70 тысяч уже сегодня возвращается сюда людей. Это удивительная, позитивная тенденция - город оживает", - сказал Бердников РИА Новости.
По его словам, еще полгода назад население Мариуполя составляло 210 тысяч человек.
Новые жилые дома в районе Черемушки города Мариуполя - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Украина за 30 лет столько не сделала". Как меняется Мариуполь
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала