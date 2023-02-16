https://ria.ru/20230216/mariupol-1852386409.html

В Мариуполь за полгода вернулось до 70 тысяч жителей

В Мариуполь за полгода вернулось до 70 тысяч жителей - РИА Новости, 16.02.2023

В Мариуполь за полгода вернулось до 70 тысяч жителей

За последние полгода в Мариуполь вернулись 50-70 тысяч жителей, сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Бердников. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:13

2023-02-16T13:13

2023-02-16T13:13

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев – РИА Новости. За последние полгода в Мариуполь вернулись 50-70 тысяч жителей, сообщил первый заместитель главы города Дмитрий Бердников. "Подсчет не фиксировали документально, но мы смотрим по косвенным признакам: сколько детей записывается в школы, какова очередь в детские сады. Мы сегодня смотрим: порядка 50-70 тысяч уже сегодня возвращается сюда людей. Это удивительная, позитивная тенденция - город оживает", - сказал Бердников РИА Новости. По его словам, еще полгода назад население Мариуполя составляло 210 тысяч человек.

https://ria.ru/20230201/mariupol-1848682658.html

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Кирилл Волков

мариуполь, общество, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр