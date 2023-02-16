https://ria.ru/20230216/mariupol-1852299865.html
На базе разрушенного вокзала Мариуполя создадут современный терминал
На базе разрушенного вокзала Мариуполя создадут современный терминал - РИА Новости, 16.02.2023
На базе разрушенного вокзала Мариуполя создадут современный терминал
На базе железнодорожного вокзала в Мариуполе планируют создать современный транспортный терминал для автобусов и поездов, сообщил РИА Новости первый заместитель РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T04:59
2023-02-16T04:59
2023-02-16T06:54
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев — РИА Новости. На базе железнодорожного вокзала в Мариуполе планируют создать современный транспортный терминал для автобусов и поездов, сообщил РИА Новости первый заместитель мэра города Дмитрий Бердников. "В рамках мастер-плана у нас в районе железнодорожного вокзала планируется создание крупного логистического пункта. Мы даже пойдем по пути расширения территории — будем что-то сносить из частного сектора", — сказал Бердников. По его словам, на базе вокзала сформируют современный транспортно-пересадочный узел для пассажиров автобусов и поездов."Там будет осуществляться разгрузка и перенаправление пассажиропотоков. Раньше было нечто подобное, но мы сейчас проектируем по самым современным нормам", — пояснил собеседник агентства.При этом, отметил он, пока еще не ясно, когда из Мариуполя начнут ходить поезда дальнего следования.Во всех четырех районах Мариуполя уже несколько месяцев идут масштабные работы по восстановлению после боевых действий, которые продлились с февраля по май 2022 года. Единственный железнодорожный вокзал, как и прилегающий к нему район Слободка с частной застройкой, также подверглись значительным разрушениям.
https://ria.ru/20230216/mariupol-1852297950.html
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мариуполь, ржд, общество
Мариуполь, РЖД, Общество, Хорошие новости
04:59 16.02.2023 (обновлено: 06:54 16.02.2023)
На базе разрушенного вокзала Мариуполя создадут современный терминал
Бердников: на базе разрушенного вокзала в Мариуполе будет построен современный терминал
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев — РИА Новости. На базе железнодорожного вокзала в Мариуполе планируют создать современный транспортный терминал для автобусов и поездов, сообщил РИА Новости первый заместитель мэра города Дмитрий Бердников.
"В рамках мастер-плана у нас в районе железнодорожного вокзала планируется создание крупного логистического пункта. Мы даже пойдем по пути расширения территории — будем что-то сносить из частного сектора", — сказал Бердников.
По его словам, на базе вокзала сформируют современный транспортно-пересадочный узел для пассажиров автобусов и поездов.
"Там будет осуществляться разгрузка и перенаправление пассажиропотоков. Раньше было нечто подобное, но мы сейчас проектируем по самым современным нормам", — пояснил собеседник агентства.
При этом, отметил он, пока еще не ясно, когда из Мариуполя начнут ходить поезда дальнего следования.
"Есть же еще вопросы с безопасностью… Это (сроки открытия дальнего пассажирского сообщения - ред.) вопросы не к городу, а к РЖД
", — пояснил первый вице-мэр.
Во всех четырех районах Мариуполя уже несколько месяцев идут масштабные работы по восстановлению после боевых действий, которые продлились с февраля по май 2022 года. Единственный железнодорожный вокзал, как и прилегающий к нему район Слободка с частной застройкой, также подверглись значительным разрушениям.