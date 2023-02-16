Рейтинг@Mail.ru
На базе разрушенного вокзала Мариуполя создадут современный терминал - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20230216/mariupol-1852299865.html
На базе разрушенного вокзала Мариуполя создадут современный терминал
На базе разрушенного вокзала Мариуполя создадут современный терминал - РИА Новости, 16.02.2023
На базе разрушенного вокзала Мариуполя создадут современный терминал
На базе железнодорожного вокзала в Мариуполе планируют создать современный транспортный терминал для автобусов и поездов, сообщил РИА Новости первый заместитель РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T04:59
2023-02-16T06:54
мариуполь
ржд
общество
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783653755_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_d8eb6f2e88be0e5f090798cd5cfbf7ab.jpg
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев — РИА Новости. На базе железнодорожного вокзала в Мариуполе планируют создать современный транспортный терминал для автобусов и поездов, сообщил РИА Новости первый заместитель мэра города Дмитрий Бердников. "В рамках мастер-плана у нас в районе железнодорожного вокзала планируется создание крупного логистического пункта. Мы даже пойдем по пути расширения территории — будем что-то сносить из частного сектора", — сказал Бердников. По его словам, на базе вокзала сформируют современный транспортно-пересадочный узел для пассажиров автобусов и поездов."Там будет осуществляться разгрузка и перенаправление пассажиропотоков. Раньше было нечто подобное, но мы сейчас проектируем по самым современным нормам", — пояснил собеседник агентства.При этом, отметил он, пока еще не ясно, когда из Мариуполя начнут ходить поезда дальнего следования.Во всех четырех районах Мариуполя уже несколько месяцев идут масштабные работы по восстановлению после боевых действий, которые продлились с февраля по май 2022 года. Единственный железнодорожный вокзал, как и прилегающий к нему район Слободка с частной застройкой, также подверглись значительным разрушениям.
https://ria.ru/20230216/mariupol-1852297950.html
https://ria.ru/20230213/mariupol-1851596718.html
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783653755_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_cb4f721066381571b35fee803220a73d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, ржд, общество
Мариуполь, РЖД, Общество, Хорошие новости
04:59 16.02.2023 (обновлено: 06:54 16.02.2023)
 
На базе разрушенного вокзала Мариуполя создадут современный терминал

Бердников: на базе разрушенного вокзала в Мариуполе будет построен современный терминал

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРазрушенный железнодорожный вокзал в Мариуполе
Разрушенный железнодорожный вокзал в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Разрушенный железнодорожный вокзал в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев — РИА Новости. На базе железнодорожного вокзала в Мариуполе планируют создать современный транспортный терминал для автобусов и поездов, сообщил РИА Новости первый заместитель мэра города Дмитрий Бердников.
"В рамках мастер-плана у нас в районе железнодорожного вокзала планируется создание крупного логистического пункта. Мы даже пойдем по пути расширения территории — будем что-то сносить из частного сектора", — сказал Бердников.
Вид на строящиеся жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
03:43Специальная военная операция на Украине
Генплан развития Мариуполя будет утвержден в ближайшие дни, заявил заммэра
По его словам, на базе вокзала сформируют современный транспортно-пересадочный узел для пассажиров автобусов и поездов.
"Там будет осуществляться разгрузка и перенаправление пассажиропотоков. Раньше было нечто подобное, но мы сейчас проектируем по самым современным нормам", — пояснил собеседник агентства.
При этом, отметил он, пока еще не ясно, когда из Мариуполя начнут ходить поезда дальнего следования.
"Есть же еще вопросы с безопасностью… Это (сроки открытия дальнего пассажирского сообщения - ред.) вопросы не к городу, а к РЖД", — пояснил первый вице-мэр.
Во всех четырех районах Мариуполя уже несколько месяцев идут масштабные работы по восстановлению после боевых действий, которые продлились с февраля по май 2022 года. Единственный железнодорожный вокзал, как и прилегающий к нему район Слободка с частной застройкой, также подверглись значительным разрушениям.
Строители сносят дом в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 07:29
Снос разрушенных многоэтажек в Мариуполе закончат в этом году
 
Хорошие новостиМариупольРЖДОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала