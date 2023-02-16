03:43 16.02.2023 (обновлено: 03:46 16.02.2023)
Генплан развития Мариуполя будет утвержден в ближайшие дни, заявил заммэра
Бердников: генеральный план развития Мариуполя будет утвержден в ближайшие дни
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на строящиеся жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя
Вид на строящиеся жилые дома в Жовтневом районе Мариуполя. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ (ДНР), 16 фев – РИА Новости. Генеральный план развития Мариуполя на ближайшие годы будет утвержден в ближайшие дни, заявил РИА Новости первый заместитель мэра города Дмитрий Бердников.
Во всех четырех районах Мариуполя уже несколько месяцев идут масштабные работы по восстановлению после боевых действий, которые продлились с февраля по май 2022 года.
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"У нас задача сегодня – комплексное развитие города… Мы очень быстро опережаем некоторые этапы развития городов, которые развиваются в нормальных условиях. Нам надо все сделать одновременно. Мы ведем большую работу с правительством ДНР, с проектным институтом по формированию мастер-плана развития города. Он уже сегодня в стадии последних доработок, он фактически есть. Соответственно - (есть) и генплан. Мастер-план, генплан – вот они, уже днями (исчисляется), как они будут доработаны и утверждены", - сказал Бердников.
По его словам, мастер-план предусматривает комплексное и одновременное развитие микрорайонов, транспорта и дорожной сети.
"Микрорайон – стандарты должны быть выдержаны, это формирование внутренних площадок, дворов. Также социальная сфера должна быть предусмотрена, расчетные объекты соцкультбыта – детсады, школы, транспорт. Мы ведем еще в рамках мастер-плана разработку комплексной транспортной системы города, дорожной сети, схемы теплоснабжения", - рассказал Бердников.