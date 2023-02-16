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Путин в пятницу проведет встречу с Лукашенко в Ново-Огарево - РИА Новости, 16.02.2023
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Путин в пятницу проведет встречу с Лукашенко в Ново-Огарево
Путин в пятницу проведет встречу с Лукашенко в Ново-Огарево - РИА Новости, 16.02.2023
Путин в пятницу проведет встречу с Лукашенко в Ново-Огарево
Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:33
2023-02-16T12:56
политика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов - Путина и Лукашенко - да, я могу подтвердить, такая встреча готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль подтвердить встречу Путина и Лукашенко в пятницу.Также Песков уточнил, что встреча пройдет в Ново-Огарево, беседа будет обстоятельной.Ранее Лукашенко на пресс-конференции для белорусских и иностранных журналистов заявил, что в пятницу планирует встречу с Путиным.
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политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Дмитрий Песков
12:33 16.02.2023 (обновлено: 12:56 16.02.2023)
 
Путин в пятницу проведет встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

Пресс-секретарь Песков: Путин 17 февраля встретится с Лукашенко в Ново-Огарево

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов - Путина и Лукашенко - да, я могу подтвердить, такая встреча готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль подтвердить встречу Путина и Лукашенко в пятницу.
Также Песков уточнил, что встреча пройдет в Ново-Огарево, беседа будет обстоятельной.
Ранее Лукашенко на пресс-конференции для белорусских и иностранных журналистов заявил, что в пятницу планирует встречу с Путиным.
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ПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияБелоруссияДмитрий Песков
 
 
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