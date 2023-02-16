https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852375925.html

Путин в пятницу проведет встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

Путин в пятницу проведет встречу с Лукашенко в Ново-Огарево - РИА Новости, 16.02.2023

Путин в пятницу проведет встречу с Лукашенко в Ново-Огарево

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:33

2023-02-16T12:33

2023-02-16T12:56

политика

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

дмитрий песков

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в пятницу в Ново-Огарево, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Что касается подготовки к встрече завтра двух президентов - Путина и Лукашенко - да, я могу подтвердить, такая встреча готовится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль подтвердить встречу Путина и Лукашенко в пятницу.Также Песков уточнил, что встреча пройдет в Ново-Огарево, беседа будет обстоятельной.Ранее Лукашенко на пресс-конференции для белорусских и иностранных журналистов заявил, что в пятницу планирует встречу с Путиным.

https://ria.ru/20221219/diplomatiya-1839171665.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, дмитрий песков