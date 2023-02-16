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Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852364457.html
Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины
Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины - РИА Новости, 16.02.2023
Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины
Минск готов вступить в боевые действия с Украиной только при условии агрессии против Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:05
2023-02-16T13:31
специальная военная операция на украине
белоруссия
украина
александр лукашенко
в мире
вооруженные силы украины
минск
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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Минск готов вступить в боевые действия с Украиной только при условии агрессии против Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко.Белорусские военные дадут жесточайший ответ на подобные действия, уточнил глава государства.Белорусский президент пояснил, что обращается не только к Киеву, но и к другим соседям. При этом, продолжил он, Минск не планирует вводить войска на украинскую территорию.Лукашенко, говоря о союзнических отношениях с Россией и Региональной группировке войск Союзного государства, уточнил, что Москва никогда не просила Белоруссию начинать боевые действия с южным соседом.Глава государства заявил, что еще до начала спецоперации по белорусской территории готовился удар ракетными системами залпового огня со стороны Украины."Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром, перед началом специальной военной операции", — уточнил Лукашенко.Президент напомнил, Киев еще с 2020 года фактически первым ввел санкции в отношении Минска, опередив даже западные страны. Также он указал на заявления европейских политиков об использовании Минских соглашений для подготовки ВСУ к боевым действиям.Лукашенко ранее подчеркивал, что белорусские военные и техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у Москвы достаточно сил для проведения спецоперации. По его словам, участие Минска ограничено защитой России от удара в спину. При этом страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт, указывал глава государства.
https://ria.ru/20230209/bespilotnik-1850866528.html
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белоруссия, украина, александр лукашенко, в мире, вооруженные силы украины, минск
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, В мире, Вооруженные силы Украины, Минск
12:05 16.02.2023 (обновлено: 13:31 16.02.2023)
 
Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины

Лукашенко заявил о готовности воевать против Украины в случае агрессии против Белоруссии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Минск готов вступить в боевые действия с Украиной только при условии агрессии против Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко.
Белорусские военные дадут жесточайший ответ на подобные действия, уточнил глава государства.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. <...> И война приобретет совсем другой характер", — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский президент пояснил, что обращается не только к Киеву, но и к другим соседям. При этом, продолжил он, Минск не планирует вводить войска на украинскую территорию.
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Лукашенко, говоря о союзнических отношениях с Россией и Региональной группировке войск Союзного государства, уточнил, что Москва никогда не просила Белоруссию начинать боевые действия с южным соседом.
Глава государства заявил, что еще до начала спецоперации по белорусской территории готовился удар ракетными системами залпового огня со стороны Украины.
"Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром, перед началом специальной военной операции", — уточнил Лукашенко.
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Президент напомнил, Киев еще с 2020 года фактически первым ввел санкции в отношении Минска, опередив даже западные страны. Также он указал на заявления европейских политиков об использовании Минских соглашений для подготовки ВСУ к боевым действиям.
"Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. <...> Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, — русских людей", — отметил он.
Лукашенко ранее подчеркивал, что белорусские военные и техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у Москвы достаточно сил для проведения спецоперации. По его словам, участие Минска ограничено защитой России от удара в спину. При этом страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт, указывал глава государства.
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВ миреВооруженные силы УкраиныМинск
 
 
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