https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852364457.html

Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины

Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины - РИА Новости, 16.02.2023

Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины

Минск готов вступить в боевые действия с Украиной только при условии агрессии против Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:05

2023-02-16T12:05

2023-02-16T13:31

специальная военная операция на украине

белоруссия

украина

александр лукашенко

в мире

вооруженные силы украины

минск

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МИНСК, 16 фев — РИА Новости. Минск готов вступить в боевые действия с Украиной только при условии агрессии против Белоруссии, заявил президент Александр Лукашенко.Белорусские военные дадут жесточайший ответ на подобные действия, уточнил глава государства.Белорусский президент пояснил, что обращается не только к Киеву, но и к другим соседям. При этом, продолжил он, Минск не планирует вводить войска на украинскую территорию.Лукашенко, говоря о союзнических отношениях с Россией и Региональной группировке войск Союзного государства, уточнил, что Москва никогда не просила Белоруссию начинать боевые действия с южным соседом.Глава государства заявил, что еще до начала спецоперации по белорусской территории готовился удар ракетными системами залпового огня со стороны Украины."Это были преднамеренные действия украинской стороны. Не знаю только, зачем это надо было. Они в первые минуты были подвергнуты удару с территории Беларуси. Это было за несколько минут — утром, перед началом специальной военной операции", — уточнил Лукашенко.Президент напомнил, Киев еще с 2020 года фактически первым ввел санкции в отношении Минска, опередив даже западные страны. Также он указал на заявления европейских политиков об использовании Минских соглашений для подготовки ВСУ к боевым действиям.Лукашенко ранее подчеркивал, что белорусские военные и техника не участвуют в боевых действиях на Украине, у Москвы достаточно сил для проведения спецоперации. По его словам, участие Минска ограничено защитой России от удара в спину. При этом страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт, указывал глава государства.

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https://ria.ru/20230202/pakt-1849180769.html

https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852375925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, украина, александр лукашенко, в мире, вооруженные силы украины, минск