https://ria.ru/20230216/lukashenko-1852351312.html

В Белоруссии анонсировали встречу Путина и Лукашенко 17 февраля

В Белоруссии анонсировали встречу Путина и Лукашенко 17 февраля - РИА Новости, 16.02.2023

В Белоруссии анонсировали встречу Путина и Лукашенко 17 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в пятницу встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:25

2023-02-16T11:25

2023-02-16T11:33

белоруссия

александр лукашенко

политика

россия

владимир путин

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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в пятницу встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства."Лукашенко завтра встречается с Путиным. Первый проанонсировал встречу во время общения с журналистами", - говорится в сообщении.Президент республики в четверг дает пресс-конференцию для белорусских и иностранных журналистов, в том числе из РФ, США, Великобритании, Австрии, Франции, Саудовской Аравии, Катара, Азербайджана и Японии, а также межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

https://ria.ru/20221219/vstrechi-1839857858.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, александр лукашенко, политика, россия, владимир путин