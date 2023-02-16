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В Белоруссии анонсировали встречу Путина и Лукашенко 17 февраля - РИА Новости, 16.02.2023
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В Белоруссии анонсировали встречу Путина и Лукашенко 17 февраля
В Белоруссии анонсировали встречу Путина и Лукашенко 17 февраля - РИА Новости, 16.02.2023
В Белоруссии анонсировали встречу Путина и Лукашенко 17 февраля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в пятницу встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:25
2023-02-16T11:33
белоруссия
александр лукашенко
политика
россия
владимир путин
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МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в пятницу встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства."Лукашенко завтра встречается с Путиным. Первый проанонсировал встречу во время общения с журналистами", - говорится в сообщении.Президент республики в четверг дает пресс-конференцию для белорусских и иностранных журналистов, в том числе из РФ, США, Великобритании, Австрии, Франции, Саудовской Аравии, Катара, Азербайджана и Японии, а также межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
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белоруссия, александр лукашенко, политика, россия, владимир путин
Белоруссия, Александр Лукашенко, Политика, Россия, Владимир Путин
11:25 16.02.2023 (обновлено: 11:33 16.02.2023)
 
В Белоруссии анонсировали встречу Путина и Лукашенко 17 февраля

"Пул Первого" сообщил, что Лукашенко 17 февраля планирует встретиться с Путиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в пятницу встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
"Лукашенко завтра встречается с Путиным. Первый проанонсировал встречу во время общения с журналистами", - говорится в сообщении.
Президент республики в четверг дает пресс-конференцию для белорусских и иностранных журналистов, в том числе из РФ, США, Великобритании, Австрии, Франции, Саудовской Аравии, Катара, Азербайджана и Японии, а также межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
Владимир Путин и Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря 2022, 21:35
Путин объяснил причину частых встреч с Лукашенко
 
БелоруссияАлександр ЛукашенкоПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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