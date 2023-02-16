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Подмосковье стало лидером по приросту выданных бизнесу поручительств

Подмосковье стало лидером по приросту выданных бизнесу поручительств - РИА Новости, 16.02.2023

Подмосковье стало лидером по приросту выданных бизнесу поручительств

Представители малого и среднего предпринимательства в Подмосковье за прошлый год при помощи поручительств региональных гарантийных организаций смогли привлечь... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T21:24

2023-02-16T21:24

2023-02-16T21:35

новости подмосковья

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Представители малого и среднего предпринимательства в Подмосковье за прошлый год при помощи поручительств региональных гарантийных организаций смогли привлечь более 292 миллиардов рублей кредитов. Подобные услуги предпринимателям оказывали в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом сообщил телеканал "360"."Предприниматели, которым недостаточно залогового обеспечения для получения кредита в коммерческом банке, могут получить гарантийное поручительство. В Российской Федерации создана Национальная гарантийная система – многоуровневая структура", – заявила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.Она подчеркнула, что Национальная гарантийная система включает в себя корпорации МСП и региональные гарантийные организации. Они могут принять участие в сделке, не превышающей 25 миллионов рублей.В прошлом году бизнесменам предоставили порядка 19,5 тысячи поручительств. Около 36% приходится на сферу торговли, 18% – на сферу услуг, а 15% – на производство и сельское хозяйство.По приросту объемов выданных поручительств Подмосковье заняло лидирующую позицию. На верхних строчках рейтинга также находятся Москва, Республика Татарстан, Челябинская и Свердловская области.

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московская область (подмосковье)