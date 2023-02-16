https://ria.ru/20230216/leopard-1852295422.html

Папа римский дал имя приморскому леопарду

Папа римский дал имя приморскому леопарду - РИА Новости, 16.02.2023

Папа римский дал имя приморскому леопарду

Папа Римский Франциск стал хранителем леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае и дал ему имя известного в аргентине литературного... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T02:24

2023-02-16T02:24

2023-02-16T02:24

религия

общество

россия

аргентина

приморский край

франциск (хорхе марио бергольо)

памела андерсон

стивен сигал

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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Папа Римский Франциск стал хранителем леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае и дал ему имя известного в аргентине литературного персонажа - Мартин Фьерро, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков. Ранее генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало рассказала РИА Новости, что идет работа над тем, чтобы папа Римский дал имя дальневосточному леопарду в России. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий связь с понтификом, уточнил РИА Новости, что последний выразил желание назвать редкого дальневосточного леопарда Leo 252М на полуострове Гамова в России в честь Мартина Фьерро - героя поэмы аргентинского поэта Хосе Эрнандеса, земляка папы Франциска. "Узнав о том, что в России обитают дальневосточные леопарды, одни из самых редких зверей планеты, а также об успехах в деле их спасения от вымирания, Франциск принял решение присоединиться к программе Хранителей леопарда", - сказал собеседник. О выборе имени для хищника папа написал в письме, цитату из которого РИА Новости привели в нацпарке. Представитель нацпарка рассказал, что имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели. До включения в состав нацпарка полуостров страдал от пожаров и действий браконьеров, но теперь экосистема там восстанавливается. Кроме того, здесь открыли оленеферму под руководством АНО "Дальневосточные леопарды". Одна из самых известных цитат персонажа Мартина Фьерро – "Для меня мал весь большой мир". Представитель нацпарка уточнил, что она в том числе символизирует расширение ареала этого редкого вида животного. "Хранители" леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами леопардов уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20230215/khischnik-1852060226.html

https://ria.ru/20230215/sochi-1852144309.html

россия

аргентина

приморский край

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общество, россия, аргентина, приморский край, франциск (хорхе марио бергольо), памела андерсон, стивен сигал, ано дальневосточные леопарды