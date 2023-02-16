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Папа римский дал имя приморскому леопарду - РИА Новости, 16.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230216/leopard-1852295422.html
Папа римский дал имя приморскому леопарду
Папа римский дал имя приморскому леопарду - РИА Новости, 16.02.2023
Папа римский дал имя приморскому леопарду
Папа Римский Франциск стал хранителем леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае и дал ему имя известного в аргентине литературного... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T02:24
2023-02-16T02:24
религия
общество
россия
аргентина
приморский край
франциск (хорхе марио бергольо)
памела андерсон
стивен сигал
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Папа Римский Франциск стал хранителем леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае и дал ему имя известного в аргентине литературного персонажа - Мартин Фьерро, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков. Ранее генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало рассказала РИА Новости, что идет работа над тем, чтобы папа Римский дал имя дальневосточному леопарду в России. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий связь с понтификом, уточнил РИА Новости, что последний выразил желание назвать редкого дальневосточного леопарда Leo 252М на полуострове Гамова в России в честь Мартина Фьерро - героя поэмы аргентинского поэта Хосе Эрнандеса, земляка папы Франциска. "Узнав о том, что в России обитают дальневосточные леопарды, одни из самых редких зверей планеты, а также об успехах в деле их спасения от вымирания, Франциск принял решение присоединиться к программе Хранителей леопарда", - сказал собеседник. О выборе имени для хищника папа написал в письме, цитату из которого РИА Новости привели в нацпарке. Представитель нацпарка рассказал, что имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели. До включения в состав нацпарка полуостров страдал от пожаров и действий браконьеров, но теперь экосистема там восстанавливается. Кроме того, здесь открыли оленеферму под руководством АНО "Дальневосточные леопарды". Одна из самых известных цитат персонажа Мартина Фьерро – "Для меня мал весь большой мир". Представитель нацпарка уточнил, что она в том числе символизирует расширение ареала этого редкого вида животного. "Хранители" леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами леопардов уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
https://ria.ru/20230215/khischnik-1852060226.html
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общество, россия, аргентина, приморский край, франциск (хорхе марио бергольо), памела андерсон, стивен сигал, ано дальневосточные леопарды
Религия, Общество, Россия, Аргентина, Приморский край, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Памела Андерсон, Стивен Сигал, АНО Дальневосточные леопарды
02:24 16.02.2023
 
Папа римский дал имя приморскому леопарду

Папа Римский взял под опеку леопарда из Приморья и дал ему имя Мартин Фьерро

© Фото : Валерий Малеев / ФГБУ «Земля леопарда»Дальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Валерий Малеев / ФГБУ «Земля леопарда»
Дальневосточный леопард . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 фев – РИА Новости. Папа Римский Франциск стал хранителем леопарда из национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае и дал ему имя известного в аргентине литературного персонажа - Мартин Фьерро, сообщил РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.
Ранее генеральный директор АНО "Дальневосточные леопарды" Елена Гангало рассказала РИА Новости, что идет работа над тем, чтобы папа Римский дал имя дальневосточному леопарду в России. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, поддерживающий связь с понтификом, уточнил РИА Новости, что последний выразил желание назвать редкого дальневосточного леопарда Leo 252М на полуострове Гамова в России в честь Мартина Фьерро - героя поэмы аргентинского поэта Хосе Эрнандеса, земляка папы Франциска.
Национальный парк «Земля леопарда» - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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В парке "Земля леопарда" заметили новых краснокнижных хищников
"Узнав о том, что в России обитают дальневосточные леопарды, одни из самых редких зверей планеты, а также об успехах в деле их спасения от вымирания, Франциск принял решение присоединиться к программе Хранителей леопарда", - сказал собеседник.
О выборе имени для хищника папа написал в письме, цитату из которого РИА Новости привели в нацпарке.
"Признаться, я улыбаюсь при мысли о том, что стал одним из "защитников" леопарда. Жизнь преподносит так много сюрпризов! Видел леопарда на фотографии, очень красивый. Поздравляю с успешной работой. Прошу передать привет "моему другу", леопарду Leo 252M. Я предложил имя Мартин Фьерро, это мифический литературный персонаж Аргентины из нашей великой "национальной поэмы" автора Хосе Эрнандеса", - говорится в письме понтифика.
Представитель нацпарка рассказал, что имя получил зверь под номером Leo 252M – это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели. До включения в состав нацпарка полуостров страдал от пожаров и действий браконьеров, но теперь экосистема там восстанавливается. Кроме того, здесь открыли оленеферму под руководством АНО "Дальневосточные леопарды".
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Одна из самых известных цитат персонажа Мартина Фьерро – "Для меня мал весь большой мир". Представитель нацпарка уточнил, что она в том числе символизирует расширение ареала этого редкого вида животного.
"Хранители" леопарда - это своеобразные "крестные" редких кошек, они занимаются благотворительностью и участвуют в природоохранных акциях. Опекунами леопардов уже стали актриса Памела Андерсон, актер Стивен Сигал, телеведущий Николай Дроздов и другие известные персоны.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе живет 121 взрослый дальневосточный леопард.
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РелигияОбществоРоссияАргентинаПриморский крайФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Памела АндерсонСтивен СигалАНО Дальневосточные леопарды
 
 
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