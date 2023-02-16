ЛДПР подготовила проект о "детях спецоперации"
Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о детях спецоперации
Заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, вводящий термин "дети спецоперации", текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы предлагаем ввести новый статус – "Дети СВО". Это граждане России, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации", - приводит пресс-служба фракции слова ее руководителя Леонида Слуцкого.
В процессе обсуждения появилось важное дополнение – предлагается расширить территориальные рамки, речь идет не только о четырех регионах – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, – но и приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооруженным атакам и обстрелам со стороны Украины, отметил он.
"Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта.
Законопроект рамочный, в будущем льготы для этой категории могут быть разработаны и введены как на федеральном уровне правительством РФ, так и региональными органами власти, в ближайшие дни итоговый вариант законопроекта будет внесен в Госдуму, отметил Слуцкий.
"В истории России были особенно тяжелые этапы, когда множество граждан подвергались трудным испытаниям. Так было, например, во время Великой Отечественной войны. И у нас есть региональные законы о "детях войны", которые в разных субъектах имеют свои льготы. Вот по аналогии мы предлагаем на федеральном уровне ввести понятие "Дети СВО". Это те, кто вырос под разрывы снарядов в ходе защиты Донбасса и соседних областей от украинских боевиков", - прокомментировал проект первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.