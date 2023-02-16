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ЛДПР подготовила проект о "детях спецоперации" - РИА Новости, 16.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/ldpr-1852291545.html
ЛДПР подготовила проект о "детях спецоперации"
ЛДПР подготовила проект о "детях спецоперации" - РИА Новости, 16.02.2023
ЛДПР подготовила проект о "детях спецоперации"
Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, вводящий термин "дети спецоперации", текст документа имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T00:55
2023-02-16T00:55
специальная военная операция на украине
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид слуцкий (политик)
сергей леонов
госдума рф
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, вводящий термин "дети спецоперации", текст документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Мы предлагаем ввести новый статус – "Дети СВО". Это граждане России, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации", - приводит пресс-служба фракции слова ее руководителя Леонида Слуцкого. В процессе обсуждения появилось важное дополнение – предлагается расширить территориальные рамки, речь идет не только о четырех регионах – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, – но и приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооруженным атакам и обстрелам со стороны Украины, отметил он. Законопроект рамочный, в будущем льготы для этой категории могут быть разработаны и введены как на федеральном уровне правительством РФ, так и региональными органами власти, в ближайшие дни итоговый вариант законопроекта будет внесен в Госдуму, отметил Слуцкий. "В истории России были особенно тяжелые этапы, когда множество граждан подвергались трудным испытаниям. Так было, например, во время Великой Отечественной войны. И у нас есть региональные законы о "детях войны", которые в разных субъектах имеют свои льготы. Вот по аналогии мы предлагаем на федеральном уровне ввести понятие "Дети СВО". Это те, кто вырос под разрывы снарядов в ходе защиты Донбасса и соседних областей от украинских боевиков", - прокомментировал проект первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.
https://ria.ru/20230215/osuzhdennye-1852191022.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), сергей леонов, госдума рф, лдпр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Леонид Слуцкий (политик), Сергей Леонов, Госдума РФ, ЛДПР
00:55 16.02.2023
 
ЛДПР подготовила проект о "детях спецоперации"

Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект о детях спецоперации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаседание Государственной Думы РФ
Заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, вводящий термин "дети спецоперации", текст документа имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы предлагаем ввести новый статус – "Дети СВО". Это граждане России, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации", - приводит пресс-служба фракции слова ее руководителя Леонида Слуцкого.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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В процессе обсуждения появилось важное дополнение – предлагается расширить территориальные рамки, речь идет не только о четырех регионах – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, – но и приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооруженным атакам и обстрелам со стороны Украины, отметил он.
"Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются Указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта.
Законопроект рамочный, в будущем льготы для этой категории могут быть разработаны и введены как на федеральном уровне правительством РФ, так и региональными органами власти, в ближайшие дни итоговый вариант законопроекта будет внесен в Госдуму, отметил Слуцкий.
"В истории России были особенно тяжелые этапы, когда множество граждан подвергались трудным испытаниям. Так было, например, во время Великой Отечественной войны. И у нас есть региональные законы о "детях войны", которые в разных субъектах имеют свои льготы. Вот по аналогии мы предлагаем на федеральном уровне ввести понятие "Дети СВО". Это те, кто вырос под разрывы снарядов в ходе защиты Донбасса и соседних областей от украинских боевиков", - прокомментировал проект первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.
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В Госдуме предложили законодательно установить понятие "соотечественники"
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Слуцкий (политик)Сергей ЛеоновГосдума РФЛДПР
 
 
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