https://ria.ru/20230216/ldpr-1852291545.html

ЛДПР подготовила проект о "детях спецоперации"

ЛДПР подготовила проект о "детях спецоперации" - РИА Новости, 16.02.2023

ЛДПР подготовила проект о "детях спецоперации"

Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, вводящий термин "дети спецоперации", текст документа имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T00:55

2023-02-16T00:55

2023-02-16T00:55

специальная военная операция на украине

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид слуцкий (политик)

сергей леонов

госдума рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Фракция ЛДПР в Госдуме подготовила законопроект, вводящий термин "дети спецоперации", текст документа имеется в распоряжении РИА Новости. "Мы предлагаем ввести новый статус – "Дети СВО". Это граждане России, чье детство до 18 лет прошло в одном из регионов проведения спецоперации", - приводит пресс-служба фракции слова ее руководителя Леонида Слуцкого. В процессе обсуждения появилось важное дополнение – предлагается расширить территориальные рамки, речь идет не только о четырех регионах – ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, – но и приграничных районах соседних областей, например, Курской и Белгородской, которые подвергались вооруженным атакам и обстрелам со стороны Украины, отметил он. Законопроект рамочный, в будущем льготы для этой категории могут быть разработаны и введены как на федеральном уровне правительством РФ, так и региональными органами власти, в ближайшие дни итоговый вариант законопроекта будет внесен в Госдуму, отметил Слуцкий. "В истории России были особенно тяжелые этапы, когда множество граждан подвергались трудным испытаниям. Так было, например, во время Великой Отечественной войны. И у нас есть региональные законы о "детях войны", которые в разных субъектах имеют свои льготы. Вот по аналогии мы предлагаем на федеральном уровне ввести понятие "Дети СВО". Это те, кто вырос под разрывы снарядов в ходе защиты Донбасса и соседних областей от украинских боевиков", - прокомментировал проект первый замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

https://ria.ru/20230215/osuzhdennye-1852191022.html

https://ria.ru/20230215/sootechestvenniki-1852177943.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик), сергей леонов, госдума рф, лдпр