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Источник: в России разработали новейший лазерный комплекс разведки
Источник: в России разработали новейший лазерный комплекс разведки - РИА Новости, 16.02.2023
Источник: в России разработали новейший лазерный комплекс разведки
В России разработали новейший комплекс разведки, способный с помощью лазерного луча обнаруживать и идентифицировать человека на дальности в 18 километров,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T03:19
2023-02-16T03:19
2023-02-16T03:50
новое оружие россии
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В России разработали новейший комплекс разведки, способный с помощью лазерного луча обнаруживать и идентифицировать человека на дальности в 18 километров, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. "Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 километров", — сказал собеседник. По его словам, комплекс разведки, обнаружения и целеуказания разработан на основе решений, отработанных при создании и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания "Ирония". В новом изделии повышены характеристики и расширен функционал. Сам комплекс входит в состав новой разведывательной машины на шасси "Тайфун-ВДВ", которая разработана в интересах Сил специальных операций. Аппаратура на машине обеспечивает прием, запись, хранение и передачу результаты разведки. В декабре 2022 года бойцы спецназа Западного военного округа, участвующие в спецоперации, сообщили РИА Новости, что применяют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов. "Ирония" предназначена для наблюдения и сбора информации о местности, в том числе с обнаружением различных объектов. Она оснащена тепловизором и лазерным дальномером. С помощью прибора можно также производить видеосъемку, определять координаты целей, осуществлять целеуказание высокоточным средствам поражения.
https://ria.ru/20230215/konvertoplan-1852065878.html
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безопасность, технологии, россия
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Россия
03:19 16.02.2023 (обновлено: 03:50 16.02.2023)
Источник: в России разработали новейший лазерный комплекс разведки
В России разработали лазерный комплекс разведки, засекающий человека за 18 километров
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В России разработали новейший комплекс разведки, способный с помощью лазерного луча обнаруживать и идентифицировать человека на дальности в 18 километров, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 километров", — сказал собеседник.
По его словам, комплекс разведки, обнаружения и целеуказания разработан на основе решений, отработанных при создании и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания "Ирония". В новом изделии повышены характеристики и расширен функционал.
Сам комплекс входит в состав новой разведывательной машины на шасси "Тайфун-ВДВ", которая разработана в интересах Сил специальных операций. Аппаратура на машине обеспечивает прием, запись, хранение и передачу результаты разведки.
"Встроенный компас, модуль спутниковой навигации и дальномер фиксируют координаты, которые передаются цифровым сигналом получателю. При применении ретранслятора дальность передачи данных может доходить до 400 километров", — добавил источник.
В декабре 2022 года бойцы спецназа Западного военного округа, участвующие в спецоперации, сообщили РИА Новости, что применяют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов.
"Ирония" предназначена для наблюдения и сбора информации о местности, в том числе с обнаружением различных объектов. Она оснащена тепловизором и лазерным дальномером. С помощью прибора можно также производить видеосъемку, определять координаты целей, осуществлять целеуказание высокоточным средствам поражения.