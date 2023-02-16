https://ria.ru/20230216/lazer-1852296986.html

Источник: в России разработали новейший лазерный комплекс разведки

Источник: в России разработали новейший лазерный комплекс разведки - РИА Новости, 16.02.2023

Источник: в России разработали новейший лазерный комплекс разведки

В России разработали новейший комплекс разведки, способный с помощью лазерного луча обнаруживать и идентифицировать человека на дальности в 18 километров,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T03:19

2023-02-16T03:19

2023-02-16T03:50

новое оружие россии

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В России разработали новейший комплекс разведки, способный с помощью лазерного луча обнаруживать и идентифицировать человека на дальности в 18 километров, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. "Направляется лазер, отражается, возвращается, фиксируется. Человека идентифицирует на дальности до 18 километров", — сказал собеседник. По его словам, комплекс разведки, обнаружения и целеуказания разработан на основе решений, отработанных при создании и эксплуатации носимого комплекса разведки и целеуказания "Ирония". В новом изделии повышены характеристики и расширен функционал. Сам комплекс входит в состав новой разведывательной машины на шасси "Тайфун-ВДВ", которая разработана в интересах Сил специальных операций. Аппаратура на машине обеспечивает прием, запись, хранение и передачу результаты разведки. В декабре 2022 года бойцы спецназа Западного военного округа, участвующие в спецоперации, сообщили РИА Новости, что применяют многофункциональный оптико-электронный комплекс "Ирония" для наведения на цели и съемки ударов. "Ирония" предназначена для наблюдения и сбора информации о местности, в том числе с обнаружением различных объектов. Она оснащена тепловизором и лазерным дальномером. С помощью прибора можно также производить видеосъемку, определять координаты целей, осуществлять целеуказание высокоточным средствам поражения.

https://ria.ru/20230215/konvertoplan-1852065878.html

https://ria.ru/20230210/serp-1851078151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, россия