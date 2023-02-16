https://ria.ru/20230216/lama-1852388151.html

В Калмыкии утвердили нового верховного ламу

В Калмыкии утвердили нового верховного ламу - РИА Новости, 16.02.2023

В Калмыкии утвердили нового верховного ламу

Настоятель Центрального хурула Калмыкии Тендзин Чойдак (Мутул Овьянов) утвержден в должности верховного ламы Калмыкии на пятилетний срок с правом переизбрания,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T13:18

2023-02-16T13:18

2023-02-16T14:53

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Настоятель Центрального хурула Калмыкии Тендзин Чойдак (Мутул Овьянов) утвержден в должности верховного ламы Калмыкии на пятилетний срок с правом переизбрания, рассказал РИА Новости старший администратор хурула Йонтен-гелонг (Сергей Киришов). В конце января Овьянов по итогам голосования духовенства республики был избран врио верховного ламы, а также одним из трех кандидатов на должность верховного ламы. По традиции право выбора одного из трех кандидатов предоставляется Далай-ламе - духовному лидеру тибетского буддизма. "Его Святейшество Далай-лама XlV утвердил геше Тендзин Чойдака (Овьянова Мутула) на посту верховного ламы Калмыкии. Он будет занимать его в течение пяти лет, до следующих выборов, когда можно будет снова представить свою кандидатуру. Количество сроков не ограничено", - сказал Киришов. Предыдущий верховный лама – почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) – покинул этот пост в конце января после включения Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. В заявлении по этому поводу он тогда уточнил, что служил "калмыцкому народу и буддистам всей России", и предложил монахам выбрать кандидата на пост верховного ламы, "который в сложившихся условиях сможет наиболее эффективно выполнять работу на благо Республики Калмыкия". При этом он продолжает работу в должности почётного представителя Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, находясь в настоящее время в Монголии.

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