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В Калмыкии утвердили нового верховного ламу - РИА Новости, 16.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230216/lama-1852388151.html
В Калмыкии утвердили нового верховного ламу
В Калмыкии утвердили нового верховного ламу - РИА Новости, 16.02.2023
В Калмыкии утвердили нового верховного ламу
Настоятель Центрального хурула Калмыкии Тендзин Чойдак (Мутул Овьянов) утвержден в должности верховного ламы Калмыкии на пятилетний срок с правом переизбрания,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T13:18
2023-02-16T14:53
религия
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монголия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Настоятель Центрального хурула Калмыкии Тендзин Чойдак (Мутул Овьянов) утвержден в должности верховного ламы Калмыкии на пятилетний срок с правом переизбрания, рассказал РИА Новости старший администратор хурула Йонтен-гелонг (Сергей Киришов). В конце января Овьянов по итогам голосования духовенства республики был избран врио верховного ламы, а также одним из трех кандидатов на должность верховного ламы. По традиции право выбора одного из трех кандидатов предоставляется Далай-ламе - духовному лидеру тибетского буддизма. "Его Святейшество Далай-лама XlV утвердил геше Тендзин Чойдака (Овьянова Мутула) на посту верховного ламы Калмыкии. Он будет занимать его в течение пяти лет, до следующих выборов, когда можно будет снова представить свою кандидатуру. Количество сроков не ограничено", - сказал Киришов. Предыдущий верховный лама – почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) – покинул этот пост в конце января после включения Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. В заявлении по этому поводу он тогда уточнил, что служил "калмыцкому народу и буддистам всей России", и предложил монахам выбрать кандидата на пост верховного ламы, "который в сложившихся условиях сможет наиболее эффективно выполнять работу на благо Республики Калмыкия". При этом он продолжает работу в должности почётного представителя Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, находясь в настоящее время в Монголии.
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россия, монголия, снг
Религия, Россия, Монголия, СНГ
13:18 16.02.2023 (обновлено: 14:53 16.02.2023)
 
В Калмыкии утвердили нового верховного ламу

Настоятель центрального хурула Калмыкии утвержден в должности верховного ламы республики

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЭлистинский хурул "Золотая обитель Будды Шакьямуни"
Элистинский хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Настоятель Центрального хурула Калмыкии Тендзин Чойдак (Мутул Овьянов) утвержден в должности верховного ламы Калмыкии на пятилетний срок с правом переизбрания, рассказал РИА Новости старший администратор хурула Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).
В конце января Овьянов по итогам голосования духовенства республики был избран врио верховного ламы, а также одним из трех кандидатов на должность верховного ламы. По традиции право выбора одного из трех кандидатов предоставляется Далай-ламе - духовному лидеру тибетского буддизма.
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"Его Святейшество Далай-лама XlV утвердил геше Тендзин Чойдака (Овьянова Мутула) на посту верховного ламы Калмыкии. Он будет занимать его в течение пяти лет, до следующих выборов, когда можно будет снова представить свою кандидатуру. Количество сроков не ограничено", - сказал Киришов.
Предыдущий верховный лама – почетный представитель Далай-ламы в России, странах СНГ и Монголии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков) – покинул этот пост в конце января после включения Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. В заявлении по этому поводу он тогда уточнил, что служил "калмыцкому народу и буддистам всей России", и предложил монахам выбрать кандидата на пост верховного ламы, "который в сложившихся условиях сможет наиболее эффективно выполнять работу на благо Республики Калмыкия". При этом он продолжает работу в должности почётного представителя Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, находясь в настоящее время в Монголии.
 
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