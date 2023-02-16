https://ria.ru/20230216/krym-1852468567.html
В Крыму прокомментировали слова Блинкена о нападении на полуостров
В Крыму прокомментировали слова Блинкена о нападении на полуостров - РИА Новости, 16.02.2023
В Крыму прокомментировали слова Блинкена о нападении на полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает лукавством заявление американских властей на счет того, что они не подталкивают Украину к нападению на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:53
2023-02-16T16:53
2023-02-16T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
энтони блинкен
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владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает лукавством заявление американских властей на счет того, что они не подталкивают Украину к нападению на полуостров. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым, но решение принимает только Киев. "Думаю, что все это лукавство со стороны США. Киевским властям никто ничего не запрещал. Мы-то знаем попытки украинских беспилотников атаковать наши объекты на полуострове. Поэтому ни в коем случае нельзя верить тому, что говорят их средства массовой информации. Идет информационная война", - сказал РИА Новости Константинов. По его мнению, американские и киевские власти заинтересованы в эскалации конфликта на Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230216/krym-1852366139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, энтони блинкен, оон, владимир константинов, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, ООН, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму прокомментировали слова Блинкена о нападении на полуостров
Глава парламента Крыма Константинов счел слова Блинкена об атаке на полуостров лукавством
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает лукавством заявление американских властей на счет того, что они не подталкивают Украину к нападению на полуостров.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым, но решение принимает только Киев.
"Думаю, что все это лукавство со стороны США. Киевским властям никто ничего не запрещал. Мы-то знаем попытки украинских беспилотников атаковать наши объекты на полуострове. Поэтому ни в коем случае нельзя верить тому, что говорят их средства массовой информации. Идет информационная война", - сказал РИА Новости Константинов.
По его мнению, американские и киевские власти заинтересованы в эскалации конфликта на Украине.
"Крым - прифронтовой регион. Надо учитывать это и расслабляться ни в коем случае непозволительно, чтобы там ни говорили из-за океана", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".