Рейтинг@Mail.ru
В Крыму прокомментировали слова Блинкена о нападении на полуостров - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/krym-1852468567.html
В Крыму прокомментировали слова Блинкена о нападении на полуостров
В Крыму прокомментировали слова Блинкена о нападении на полуостров - РИА Новости, 16.02.2023
В Крыму прокомментировали слова Блинкена о нападении на полуостров
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает лукавством заявление американских властей на счет того, что они не подталкивают Украину к нападению на... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:53
2023-02-16T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
энтони блинкен
оон
владимир константинов
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9abfcf7566a4d9b23856f93b7417f16a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает лукавством заявление американских властей на счет того, что они не подталкивают Украину к нападению на полуостров. Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым, но решение принимает только Киев. "Думаю, что все это лукавство со стороны США. Киевским властям никто ничего не запрещал. Мы-то знаем попытки украинских беспилотников атаковать наши объекты на полуострове. Поэтому ни в коем случае нельзя верить тому, что говорят их средства массовой информации. Идет информационная война", - сказал РИА Новости Константинов. По его мнению, американские и киевские власти заинтересованы в эскалации конфликта на Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230216/krym-1852366139.html
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
украина
сша
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727517382_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7e4f8758e1f3d5e180e7bc16989d3279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, энтони блинкен, оон, владимир константинов, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, ООН, Владимир Константинов, Республика Крым
16:53 16.02.2023
 
В Крыму прокомментировали слова Блинкена о нападении на полуостров

Глава парламента Крыма Константинов счел слова Блинкена об атаке на полуостров лукавством

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает лукавством заявление американских властей на счет того, что они не подталкивают Украину к нападению на полуостров.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым, но решение принимает только Киев.
Балаклавская бухта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 12:12Специальная военная операция на Украине
Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым
"Думаю, что все это лукавство со стороны США. Киевским властям никто ничего не запрещал. Мы-то знаем попытки украинских беспилотников атаковать наши объекты на полуострове. Поэтому ни в коем случае нельзя верить тому, что говорят их средства массовой информации. Идет информационная война", - сказал РИА Новости Константинов.
По его мнению, американские и киевские власти заинтересованы в эскалации конфликта на Украине.
"Крым - прифронтовой регион. Надо учитывать это и расслабляться ни в коем случае непозволительно, чтобы там ни говорили из-за океана", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00
Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЭнтони БлинкенООНВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала