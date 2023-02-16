https://ria.ru/20230216/krym-1852366139.html

Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым

Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым - РИА Новости, 16.02.2023

Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым

Главными целями атак украинских дронов на Крым является разведка российских военных объектов на полуострове, в том числе систем ПВО, и нанесение им ущерба,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:12

2023-02-16T12:12

2023-02-16T12:12

специальная военная операция на украине

сергей липовой

михаил развожаев

офицеры россии

севастополь

республика крым

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Главными целями атак украинских дронов на Крым является разведка российских военных объектов на полуострове, в том числе систем ПВО, и нанесение им ущерба, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО сбили утром в четверг над морем в Севастополе два украинских беспилотника. Еще несколько дронов сбили в акватории республики Крым. "Сейчас Киев посылает беспилотники на Крым в двух целях. Первая – это провести разведку военных объектов, в том числе нашей ПВО, на территории полуострова. И второе – нанести ущерб этим объектам. Это не первая атака и не последняя", - сказал Липовой.По его оценке, российские войска готовы к эффективному отражению данной угрозы: "Наши Вооруженные силы готовы к этому, эти беспилотники сбиваются, не долетая до целей". В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец". Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.

https://ria.ru/20230215/koridor-1852069736.html

https://ria.ru/20230211/krym-1851362376.html

севастополь

республика крым

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей липовой, михаил развожаев, офицеры россии, севастополь, республика крым, украина, вооруженные силы украины