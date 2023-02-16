Рейтинг@Mail.ru
Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/krym-1852366139.html
Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым
Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым - РИА Новости, 16.02.2023
Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым
Главными целями атак украинских дронов на Крым является разведка российских военных объектов на полуострове, в том числе систем ПВО, и нанесение им ущерба,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:12
2023-02-16T12:12
специальная военная операция на украине
сергей липовой
михаил развожаев
офицеры россии
севастополь
республика крым
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155278/69/1552786937_0:213:2881:1834_1920x0_80_0_0_aa6202157a63398184517ecacb1fb9ff.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Главными целями атак украинских дронов на Крым является разведка российских военных объектов на полуострове, в том числе систем ПВО, и нанесение им ущерба, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО сбили утром в четверг над морем в Севастополе два украинских беспилотника. Еще несколько дронов сбили в акватории республики Крым. "Сейчас Киев посылает беспилотники на Крым в двух целях. Первая – это провести разведку военных объектов, в том числе нашей ПВО, на территории полуострова. И второе – нанести ущерб этим объектам. Это не первая атака и не последняя", - сказал Липовой.По его оценке, российские войска готовы к эффективному отражению данной угрозы: "Наши Вооруженные силы готовы к этому, эти беспилотники сбиваются, не долетая до целей". В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец". Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.
https://ria.ru/20230215/koridor-1852069736.html
https://ria.ru/20230211/krym-1851362376.html
севастополь
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155278/69/1552786937_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_1301f49edfce6926f3704ec3806f65e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей липовой, михаил развожаев, офицеры россии, севастополь, республика крым, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Липовой, Михаил Развожаев, Офицеры России, Севастополь, Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины
12:12 16.02.2023
 
Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым

Герой России Липовой назвал разведку и атаку главными целями украинских налетов на Крым

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкБалаклавская бухта в Севастополе
Балаклавская бухта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Балаклавская бухта в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Главными целями атак украинских дронов на Крым является разведка российских военных объектов на полуострове, в том числе систем ПВО, и нанесение им ущерба, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО сбили утром в четверг над морем в Севастополе два украинских беспилотника. Еще несколько дронов сбили в акватории республики Крым.
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 08:19Специальная военная операция на Украине
Киев хочет перерезать сухопутный коридор в Крым, заявил Рогов
"Сейчас Киев посылает беспилотники на Крым в двух целях. Первая – это провести разведку военных объектов, в том числе нашей ПВО, на территории полуострова. И второе – нанести ущерб этим объектам. Это не первая атака и не последняя", - сказал Липовой.
По его оценке, российские войска готовы к эффективному отражению данной угрозы: "Наши Вооруженные силы готовы к этому, эти беспилотники сбиваются, не долетая до целей".
В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 09:00Специальная военная операция на Украине
В Крыму пообещали "мощный ответ" в случае украинской агрессии
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛиповойМихаил РазвожаевОфицеры РоссииСевастопольРеспублика КрымУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала