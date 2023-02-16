https://ria.ru/20230216/krym-1852366139.html
Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым
Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым - РИА Новости, 16.02.2023
Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым
Главными целями атак украинских дронов на Крым является разведка российских военных объектов на полуострове, в том числе систем ПВО, и нанесение им ущерба,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:12
2023-02-16T12:12
2023-02-16T12:12
специальная военная операция на украине
сергей липовой
михаил развожаев
офицеры россии
севастополь
республика крым
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Главными целями атак украинских дронов на Крым является разведка российских военных объектов на полуострове, в том числе систем ПВО, и нанесение им ущерба, заявил РИА Новости председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" Герой России генерал-майор Сергей Липовой. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО сбили утром в четверг над морем в Севастополе два украинских беспилотника. Еще несколько дронов сбили в акватории республики Крым. "Сейчас Киев посылает беспилотники на Крым в двух целях. Первая – это провести разведку военных объектов, в том числе нашей ПВО, на территории полуострова. И второе – нанести ущерб этим объектам. Это не первая атака и не последняя", - сказал Липовой.По его оценке, российские войска готовы к эффективному отражению данной угрозы: "Наши Вооруженные силы готовы к этому, эти беспилотники сбиваются, не долетая до целей". В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец". Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.
https://ria.ru/20230215/koridor-1852069736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сергей липовой, михаил развожаев, офицеры россии, севастополь, республика крым, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Липовой, Михаил Развожаев, Офицеры России, Севастополь, Республика Крым, Украина, Вооруженные силы Украины
Российский генерал назвал главные цели украинских налетов на Крым
Герой России Липовой назвал разведку и атаку главными целями украинских налетов на Крым