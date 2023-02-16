https://ria.ru/20230216/krym-1852303339.html

Politico: Блинкен заявил о нежелании США побуждать Украину к атаке на Крым

Politico: Блинкен заявил о нежелании США побуждать Украину к атаке на Крым - РИА Новости, 16.02.2023

Politico: Блинкен заявил о нежелании США побуждать Украину к атаке на Крым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на видеоконференции с группой экспертов, что США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым, но решение принимает РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T06:32

2023-02-16T06:32

2023-02-16T06:54

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ВАШИНГТОН, 16 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на видеоконференции с группой экспертов, что США не побуждают активным образом Украину вернуть Крым, но решение принимает только Киев, сообщает газета Politico со ссылкой на знакомых с заявлением Блинкена.Издание отмечает, что во время разговора кто-то спросил главу американской дипломатии, готовы ли США помочь Украине реализовать цель по захвату Крыма. Как пишет издание, Блинкен заявил, что попытка Киева установить контроль над полуостровом станет "красной линией" для президента России Владимира Путина, которая может привести к более масштабному ответу со стороны Москвы."По словам четырех человек, знакомых с ответом Блинкена, он сообщил, что США не побуждают активным образом Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев. Основное внимание администрации уделяется помощи Украине в продвижении туда, где идет борьба, в основном на востоке... По словам двух из этих людей, Блинкен создал впечатление, что США не считают мудрым шагом усилия по возвращению Крыма в данный момент. Они подчеркнули, что он не сказал эти слова прямо", — говорится в сообщении.По словам же двух других человек, пишет издание, госсекретарь заявил, что решение попытаться забрать Крым силой принимают исключительно украинцы, а не США. Как добавляет газета, это дало источникам понять, что Блинкен более открыт "для потенциальной украинской игры за Крым". Один из собеседников издания заявил, что в целом послание состоит в том, что есть "большая неопределенность" по поводу того, как все пойдет дальше, при этом есть "реальные вопросы" о способности каждой из сторон "добиться больших успехов".

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

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