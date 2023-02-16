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На месте крушения поезда в Огайо не выявили опасного уровня веществ - РИА Новости, 16.02.2023
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На месте крушения поезда в Огайо не выявили опасного уровня веществ
На месте крушения поезда в Огайо не выявили опасного уровня веществ - РИА Новости, 16.02.2023
На месте крушения поезда в Огайо не выявили опасного уровня веществ
Власти не выявили опасного для здоровья уровня содержания химических веществ в воздухе в районе крушения поезда в Огайо, работы по мониторингу ситуации... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:55
2023-02-16T23:55
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пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Власти не выявили опасного для здоровья уровня содержания химических веществ в воздухе в районе крушения поезда в Огайо, работы по мониторингу ситуации продолжаются, заявил на брифинге в четверг глава Агентства защиты окружающей среды США (EPA ) Майкл Риган. "Осуществляемый EPA мониторинг воздуха не выявил какого-либо связанного с крушением поезда опасного для здоровья уровня (содержания веществ - ред.) в регионе", - сказал Риган на брифинге. По его информации, агентство по запросу жителей протестировало свыше 480 домов и ни в одном из них не было выявлено содержания винилхлорида или хлористого водорода. Он заверил, что его ведомство в содействии с местными властями будут продолжать работу, чтобы "определить, какое влияние разлив (химических веществ - ред.) оказал на поверхность (земли - ред.) и подземные воды" и "обеспечить, чтобы авария не повлияла на источники питьевой воды". Ранее в среду губернатор штата заявил, что водопроводная вода в Ист Палестайн, где произошла авария, безопасна для употребления. Риган между тем рекомендовал тем, кто использует собственные скважины, связаться с властями для проведения дополнительного тестирования, а до его результатов использовать бутилированную воду. Глава природоохранного ведомства заверил, что власти "будут требовать ответственности" от компании-перевозчика, которой принадлежал сошедший с рельсов железнодорожный состав. ​​Несколько десятков вагонов с химическими веществами сошли с рельсов в районе городка Ист Палистайн на границе Огайо и Пенсильвании вечером 3 февраля. Вскоре после аварии местным жителям рекомендовали эвакуироваться, а специалисты вскрыли цистерны, чтобы провести контролируемый поджог химикатов. Как сообщили власти на этой неделе, в результате аварии в воздухе и на земле оказались винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат и этиленгликоль монобутиловый. Эксперты предупреждают, что последствия влияния их на организм человека могут чувствоваться десятилетиями. Уже 8 февраля власти заявили, что район выброса химикатов безопасен и жители могут вернуться в свои дома. По их данным, уровень загрязнений не превышает нормы, однако в интернете начали появляться истории об умерших рыбах в водоемах курах в домашних хозяйствах, а местные жители жалуются на ухудшение самочувствия после аварии.
https://ria.ru/20230216/ogayo-1852305578.html
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в мире, огайо, пенсильвания
В мире, Огайо, Пенсильвания
23:55 16.02.2023
 
На месте крушения поезда в Огайо не выявили опасного уровня веществ

Власти США не выявили опасного уровня химических веществ в районе крушения поезда в Огайо

© AP Photo / Gene J. PuskarКрушение поезда в американском штате Огайо
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
Крушение поезда в американском штате Огайо
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев - РИА Новости. Власти не выявили опасного для здоровья уровня содержания химических веществ в воздухе в районе крушения поезда в Огайо, работы по мониторингу ситуации продолжаются, заявил на брифинге в четверг глава Агентства защиты окружающей среды США (EPA ) Майкл Риган.
"Осуществляемый EPA мониторинг воздуха не выявил какого-либо связанного с крушением поезда опасного для здоровья уровня (содержания веществ - ред.) в регионе", - сказал Риган на брифинге. По его информации, агентство по запросу жителей протестировало свыше 480 домов и ни в одном из них не было выявлено содержания винилхлорида или хлористого водорода.
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 07:34
"Пропал без вести". В США накинулись на Байдена из-за "Чернобыля в Огайо"
Он заверил, что его ведомство в содействии с местными властями будут продолжать работу, чтобы "определить, какое влияние разлив (химических веществ - ред.) оказал на поверхность (земли - ред.) и подземные воды" и "обеспечить, чтобы авария не повлияла на источники питьевой воды". Ранее в среду губернатор штата заявил, что водопроводная вода в Ист Палестайн, где произошла авария, безопасна для употребления. Риган между тем рекомендовал тем, кто использует собственные скважины, связаться с властями для проведения дополнительного тестирования, а до его результатов использовать бутилированную воду.
Глава природоохранного ведомства заверил, что власти "будут требовать ответственности" от компании-перевозчика, которой принадлежал сошедший с рельсов железнодорожный состав.
​​Несколько десятков вагонов с химическими веществами сошли с рельсов в районе городка Ист Палистайн на границе Огайо и Пенсильвании вечером 3 февраля. Вскоре после аварии местным жителям рекомендовали эвакуироваться, а специалисты вскрыли цистерны, чтобы провести контролируемый поджог химикатов.
Как сообщили власти на этой неделе, в результате аварии в воздухе и на земле оказались винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат и этиленгликоль монобутиловый. Эксперты предупреждают, что последствия влияния их на организм человека могут чувствоваться десятилетиями.
Уже 8 февраля власти заявили, что район выброса химикатов безопасен и жители могут вернуться в свои дома. По их данным, уровень загрязнений не превышает нормы, однако в интернете начали появляться истории об умерших рыбах в водоемах курах в домашних хозяйствах, а местные жители жалуются на ухудшение самочувствия после аварии.
Сотрудник правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 01:26
В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
 
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