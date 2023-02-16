https://ria.ru/20230216/kremenchug-1852350992.html
В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.02.2023
В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Кременчуге поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:24
2023-02-16T11:24
2023-02-16T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
кременчуг
полтавская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841229404_0:147:1024:723_1920x0_80_0_0_b687f29ca2937450defb2a6a2a8c141e.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кременчуге поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины рано утром в четверг. "Во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа вражеских БПЛА, в частности в Полтавском районе. Работали средства ПВО. Также враг ударил ракетами по территории области. Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге", - написал Лунин в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
кременчуг
полтавская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/19/1841229404_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0d9038f22d3a61c8010734a184a01584.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременчуг, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Полтавская область, Украина
В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
Глава Полтавской ОВА Лунин: объект критической инфраструктуры поврежден в Кременчуге