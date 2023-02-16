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В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.02.2023
В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Кременчуге поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:24
2023-02-16T11:24
специальная военная операция на украине
в мире
кременчуг
полтавская область
украина
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кременчуге поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины рано утром в четверг. "Во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа вражеских БПЛА, в частности в Полтавском районе. Работали средства ПВО. Также враг ударил ракетами по территории области. Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге", - написал Лунин в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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кременчуг
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в мире, кременчуг, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Полтавская область, Украина
11:24 16.02.2023
 
В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Глава Полтавской ОВА Лунин: объект критической инфраструктуры поврежден в Кременчуге

CC BY-SA 3.0 / Rean08 / Город Кременчуг
Город Кременчуг - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Rean08 /
Город Кременчуг. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кременчуге поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.
Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины рано утром в четверг.
"Во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа вражеских БПЛА, в частности в Полтавском районе. Работали средства ПВО. Также враг ударил ракетами по территории области. Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге", - написал Лунин в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременчугПолтавская областьУкраина
 
 
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