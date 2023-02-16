https://ria.ru/20230216/kremenchug-1852350992.html

В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 16.02.2023

В Кременчуге сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

В Кременчуге поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:24

2023-02-16T11:24

2023-02-16T11:24

специальная военная операция на украине

в мире

кременчуг

полтавская область

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Кременчуге поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины рано утром в четверг. "Во время ночной массированной атаки в Полтавской области была зафиксирована группа вражеских БПЛА, в частности в Полтавском районе. Работали средства ПВО. Также враг ударил ракетами по территории области. Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге", - написал Лунин в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

кременчуг

полтавская область

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кременчуг, полтавская область, украина