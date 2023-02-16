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В России может появиться центр парирования космических угроз - РИА Новости, 16.02.2023
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В России может появиться центр парирования космических угроз
В России может появиться центр парирования космических угроз - РИА Новости, 16.02.2023
В России может появиться центр парирования космических угроз
В России идет подготовка к созданию центра информационно-аналитического сопровождения военно-космической деятельности других стран для прогнозирования и... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T12:48
2023-02-16T12:48
безопасность
россия
анатолий нестечук
военно-космическая академия имени а. ф. можайского
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В России идет подготовка к созданию центра информационно-аналитического сопровождения военно-космической деятельности других стран для прогнозирования и парирования космических угроз, заявил начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук. "Необходимость оперативного вскрытия и парирования угроз Российской Федерации в космосе и из космоса обуславливают потребность в создании в масштабе страны единого центра, который будет аккумулировать, получать, анализировать и выдавать любым потребителям всю необходимую информацию по космической обстановке. Сегодня такого центра в стране нет", - сообщил Нестечук на круглом столе в Совфеде, посвященном 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива". По его словам, в Штатах такой центр уже существует. В Вооруженных силах РФ проводится соответствующая работа и сформированы предложения по организации военно-космической деятельности государства, отметил Нестечук. "В этих предложениях аккумулированы необходимость создания как органов управления военно-космической деятельности, так и технической основы такой работы. Они предусматривают создание межведомственного центра информационно-аналитического обеспечения военно-космической деятельности", - уточнил он. Наличие такого центра, продолжил генерал, особенно актуально в период ведения боевых действий. Он будет собирать и обрабатывать данные из всех источников о возможностях, состоянии и перспективах развития космических средств. "Первое – анализ космической обстановки должен быть непрерывным и прогнозирование ее развития должно быть круглосуточным, не прерываться ни на минуту. Это позволит своевременно вскрыть угрозу ведения военных действий в космосе и из космоса в ходе ведения любых военных действий. Второе – очень важно подготовить такие предложения для принятия решения высшему военно-политическому руководству страны, которые позволят парировать ту или иную угрозу", - рассказал Нестечук двух базовых задачах центра.
https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html
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безопасность, россия, анатолий нестечук, военно-космическая академия имени а. ф. можайского
Безопасность, Россия, Анатолий Нестечук, Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского
12:48 16.02.2023
 
В России может появиться центр парирования космических угроз

Генерал-майор Нестечук: в России могут создать центр парирования космических угроз

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЗдание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге
Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Здание Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В России идет подготовка к созданию центра информационно-аналитического сопровождения военно-космической деятельности других стран для прогнозирования и парирования космических угроз, заявил начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук.
"Необходимость оперативного вскрытия и парирования угроз Российской Федерации в космосе и из космоса обуславливают потребность в создании в масштабе страны единого центра, который будет аккумулировать, получать, анализировать и выдавать любым потребителям всю необходимую информацию по космической обстановке. Сегодня такого центра в стране нет", - сообщил Нестечук на круглом столе в Совфеде, посвященном 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива".
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По его словам, в Штатах такой центр уже существует.
В Вооруженных силах РФ проводится соответствующая работа и сформированы предложения по организации военно-космической деятельности государства, отметил Нестечук.
"В этих предложениях аккумулированы необходимость создания как органов управления военно-космической деятельности, так и технической основы такой работы. Они предусматривают создание межведомственного центра информационно-аналитического обеспечения военно-космической деятельности", - уточнил он.
Наличие такого центра, продолжил генерал, особенно актуально в период ведения боевых действий. Он будет собирать и обрабатывать данные из всех источников о возможностях, состоянии и перспективах развития космических средств.
"Первое – анализ космической обстановки должен быть непрерывным и прогнозирование ее развития должно быть круглосуточным, не прерываться ни на минуту. Это позволит своевременно вскрыть угрозу ведения военных действий в космосе и из космоса в ходе ведения любых военных действий. Второе – очень важно подготовить такие предложения для принятия решения высшему военно-политическому руководству страны, которые позволят парировать ту или иную угрозу", - рассказал Нестечук двух базовых задачах центра.
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