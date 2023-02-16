https://ria.ru/20230216/kosmos-1852380365.html

В России может появиться центр парирования космических угроз

В России может появиться центр парирования космических угроз - РИА Новости, 16.02.2023

В России может появиться центр парирования космических угроз

В России идет подготовка к созданию центра информационно-аналитического сопровождения военно-космической деятельности других стран для прогнозирования и... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T12:48

2023-02-16T12:48

2023-02-16T12:48

безопасность

россия

анатолий нестечук

военно-космическая академия имени а. ф. можайского

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В России идет подготовка к созданию центра информационно-аналитического сопровождения военно-космической деятельности других стран для прогнозирования и парирования космических угроз, заявил начальник Военно-космической академии имени Можайского генерал-майор Анатолий Нестечук. "Необходимость оперативного вскрытия и парирования угроз Российской Федерации в космосе и из космоса обуславливают потребность в создании в масштабе страны единого центра, который будет аккумулировать, получать, анализировать и выдавать любым потребителям всю необходимую информацию по космической обстановке. Сегодня такого центра в стране нет", - сообщил Нестечук на круглом столе в Совфеде, посвященном 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива". По его словам, в Штатах такой центр уже существует. В Вооруженных силах РФ проводится соответствующая работа и сформированы предложения по организации военно-космической деятельности государства, отметил Нестечук. "В этих предложениях аккумулированы необходимость создания как органов управления военно-космической деятельности, так и технической основы такой работы. Они предусматривают создание межведомственного центра информационно-аналитического обеспечения военно-космической деятельности", - уточнил он. Наличие такого центра, продолжил генерал, особенно актуально в период ведения боевых действий. Он будет собирать и обрабатывать данные из всех источников о возможностях, состоянии и перспективах развития космических средств. "Первое – анализ космической обстановки должен быть непрерывным и прогнозирование ее развития должно быть круглосуточным, не прерываться ни на минуту. Это позволит своевременно вскрыть угрозу ведения военных действий в космосе и из космоса в ходе ведения любых военных действий. Второе – очень важно подготовить такие предложения для принятия решения высшему военно-политическому руководству страны, которые позволят парировать ту или иную угрозу", - рассказал Нестечук двух базовых задачах центра.

https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html

https://ria.ru/20230124/sputnik-1847091378.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, анатолий нестечук, военно-космическая академия имени а. ф. можайского