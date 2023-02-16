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МИД России заявил, что космос рискует стать военным плацдармом - РИА Новости, 16.02.2023
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МИД России заявил, что космос рискует стать военным плацдармом
МИД России заявил, что космос рискует стать военным плацдармом - РИА Новости, 16.02.2023
МИД России заявил, что космос рискует стать военным плацдармом
Риски превращения космоса в плацдарм ведения войны "обрели очертания", заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T11:40
2023-02-16T14:58
россия
космос - риа наука
сша
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Риски превращения космоса в плацдарм ведения войны "обрели очертания", заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.Он отметил, что цели, задачи и исследования, которые осуществлялись в рамках Стратегической оборонной инициативы США, выглядевшие 40 лет назад как нечто невероятное, по-прежнему сохраняют для Вашингтона свою актуальность."В результате риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания", - сказал дипломат в ходе круглого стола в Совфеде "Милитаризация космоса как одна из острых проблем международной безопасности", приуроченного к 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива". По его словам, США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях.По его словам, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай. Воронцов добавил, что Россия вместе с другими странами выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях.
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россия, космос - риа наука, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Космос - РИА Наука, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:40 16.02.2023 (обновлено: 14:58 16.02.2023)
 
МИД России заявил, что космос рискует стать военным плацдармом

МИД России заявил, что риски превращения космоса в военный плацдарм обрели очертания

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Риски превращения космоса в плацдарм ведения войны "обрели очертания", заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
Он отметил, что цели, задачи и исследования, которые осуществлялись в рамках Стратегической оборонной инициативы США, выглядевшие 40 лет назад как нечто невероятное, по-прежнему сохраняют для Вашингтона свою актуальность.
"В результате риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания", - сказал дипломат в ходе круглого стола в Совфеде "Милитаризация космоса как одна из острых проблем международной безопасности", приуроченного к 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива". По его словам, США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях.
По его словам, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай. Воронцов добавил, что Россия вместе с другими странами выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях.
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РоссияКосмос - РИА НаукаСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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