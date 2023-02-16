https://ria.ru/20230216/kosmos-1852356070.html

МИД России заявил, что космос рискует стать военным плацдармом

МИД России заявил, что космос рискует стать военным плацдармом - РИА Новости, 16.02.2023

МИД России заявил, что космос рискует стать военным плацдармом

Риски превращения космоса в плацдарм ведения войны "обрели очертания", заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T11:40

2023-02-16T11:40

2023-02-16T14:58

россия

космос - риа наука

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Риски превращения космоса в плацдарм ведения войны "обрели очертания", заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.Он отметил, что цели, задачи и исследования, которые осуществлялись в рамках Стратегической оборонной инициативы США, выглядевшие 40 лет назад как нечто невероятное, по-прежнему сохраняют для Вашингтона свою актуальность."В результате риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели вполне конкретные очертания", - сказал дипломат в ходе круглого стола в Совфеде "Милитаризация космоса как одна из острых проблем международной безопасности", приуроченного к 40-летию программы США "Стратегическая оборонная инициатива". По его словам, США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях.По его словам, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай. Воронцов добавил, что Россия вместе с другими странами выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях.

https://ria.ru/20230206/kosmos-1849883241.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, космос - риа наука, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)