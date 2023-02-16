США заявили о поддержке Киева в "восстановлении" контроля над страной
Нуланд: США поддержат усилия Киева по восстановлению контроля над всеми частями страны
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США поддерживают попытки Украины восстановить контроль над всеми территориями в пределах ее международно признанных границ, заявила в четверг заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
"Президент (Джо Байден) заявил, что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всех своих территорий в рамках международно признанных границ. Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения ее территории", - сказала Нуланд в ходе спецбрифинга.
При этом ранее днем представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что США не побуждают Украину наносить удары вглубь российской территории и не способствуют проведению таких операций.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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