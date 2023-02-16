Рейтинг@Mail.ru
США заявили о поддержке Киева в "восстановлении" контроля над страной - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/kontrol-1852537350.html
США заявили о поддержке Киева в "восстановлении" контроля над страной
США заявили о поддержке Киева в "восстановлении" контроля над страной - РИА Новости, 16.02.2023
США заявили о поддержке Киева в "восстановлении" контроля над страной
США поддерживают попытки Украины восстановить контроль над всеми территориями в пределах ее международно признанных границ, заявила в четверг заместитель... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:31
2023-02-16T21:31
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
виктория нуланд
джо байден
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США поддерживают попытки Украины восстановить контроль над всеми территориями в пределах ее международно признанных границ, заявила в четверг заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. "Президент (Джо Байден) заявил, что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всех своих территорий в рамках международно признанных границ. Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения ее территории", - сказала Нуланд в ходе спецбрифинга. При этом ранее днем представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что США не побуждают Украину наносить удары вглубь российской территории и не способствуют проведению таких операций. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230216/podgotovka-1852207380.html
https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9c007c276942ddd4c5b6668710ac1852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, виктория нуланд, джо байден, оон
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Виктория Нуланд, Джо Байден, ООН
21:31 16.02.2023
 
США заявили о поддержке Киева в "восстановлении" контроля над страной

Нуланд: США поддержат усилия Киева по восстановлению контроля над всеми частями страны

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 фев – РИА Новости. США поддерживают попытки Украины восстановить контроль над всеми территориями в пределах ее международно признанных границ, заявила в четверг заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.
"Президент (Джо Байден) заявил, что мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Украина борется за возвращение всех своих территорий в рамках международно признанных границ. Мы поддерживаем эти усилия, в том числе при подготовке следующего жесткого рывка для возвращения ее территории", - сказала Нуланд в ходе спецбрифинга.
Канадский танк Leopard 2 после прибытия в Польшу
Вчера, 08:00
"Этих бойцов хватит". На Западе придумали, как "достичь победы"
При этом ранее днем представитель Белого дома Джон Кирби заверил, что США не побуждают Украину наносить удары вглубь российской территории и не способствуют проведению таких операций.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля минувшего года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 08:00
НАТО готовит Европу к отправке на войну
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинВиктория НуландДжо БайденООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала