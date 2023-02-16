https://ria.ru/20230216/kontrol-1852481790.html

В ГД хотят усилить контроль за продажей украинских товаров на маркетплейсах

В ГД хотят усилить контроль за продажей украинских товаров на маркетплейсах - РИА Новости, 16.02.2023

В ГД хотят усилить контроль за продажей украинских товаров на маркетплейсах

Первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев призвал ужесточить госконтроль за продажей товаров на маркетплейсах где, по... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:22

2023-02-16T17:22

2023-02-16T17:22

экономика

украина

госдума рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев призвал ужесточить госконтроль за продажей товаров на маркетплейсах где, по его словам, можно найти украинскую продукцию, а также на которых продают вейпы детям. В ходе расширенного заседания комитета Госдумы по контролю политик привел свои примеры, где, по его мнению, необходимо усилить государственный контроль. "Если мы сейчас зайдем на маркетплейс любой, мы можем там увидеть продукцию украинского производства, например, водка торговой марки "Хортица" или конфеты Roshen. Владельцы этих компаний на Украине мало того, что платят налоги в украинский бюджет, из которого финансируются вооруженные силы Украины, которые убивают наших ребят, так эти владельцы, бизнесмены, открыто финансируют другие воинские подразделения", - заявил депутат. Второе замечание политика также коснулось маркетплейсов, но в контексте продажи вейпов несовершеннолетним. По его словам, закон о запрете продажи такой продукции, в частности, на маркетплейсах, можно быстро подготовить в том же комитете по контролю, а после оперативно принять Госдумой.

https://realty.ria.ru/20230216/gd-1852444114.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, украина, госдума рф