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Чиновников, отказавших в убежище преследуемому в Латвии активисту, уволили - РИА Новости, 16.02.2023
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Чиновников, отказавших в убежище преследуемому в Латвии активисту, уволили
Чиновников, отказавших в убежище преследуемому в Латвии активисту, уволили - РИА Новости, 16.02.2023
Чиновников, отказавших в убежище преследуемому в Латвии активисту, уволили
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должностей высокопоставленных сотрудников ГУ МВД по Москве за необоснованный отказ во временном убежище РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:45
2023-02-16T17:38
россия
сергей васильев
владимир колокольцев
москва
латвия
общество
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должностей высокопоставленных сотрудников ГУ МВД по Москве за необоснованный отказ во временном убежище латвийскому писателю Сергею Васильеву, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Речь идет о заместителе начальника управления по вопросам миграции полковнике Игоре Дуднике и начальнике отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев полковнике Татьяне Дмитриевой. Причиной их отставки стал "формальный подход к рассмотрению заявлений граждан".В столичное управление с просьбой о временном убежище в России обратился латвийский русскоязычный писатель, блогер и публицист Сергей Васильев. Он был вынужден покинуть Латвию из-за уголовного преследования в некоторых странах за свою активную гуманитарную и волонтерскую работу по поддержке Донбасса.Сейчас это постановление аннулировано.В ближайшее время вопрос предоставления Васильеву временного убежища в России решится положительно, заключила представитель МВД.
https://ria.ru/20230127/gumvd-1847878174.html
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россия, сергей васильев, владимир колокольцев, москва, латвия, общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Сергей Васильев, Владимир Колокольцев, Москва, Латвия, Общество, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
16:45 16.02.2023 (обновлено: 17:38 16.02.2023)
 
Чиновников, отказавших в убежище преследуемому в Латвии активисту, уволили

Колокольцев уволил двух сотрудников ГУ МВД Москвы за отказ писателю из Латвии в убежище

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел России Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должностей высокопоставленных сотрудников ГУ МВД по Москве за необоснованный отказ во временном убежище латвийскому писателю Сергею Васильеву, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Речь идет о заместителе начальника управления по вопросам миграции полковнике Игоре Дуднике и начальнике отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев полковнике Татьяне Дмитриевой. Причиной их отставки стал "формальный подход к рассмотрению заявлений граждан".
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В столичное управление с просьбой о временном убежище в России обратился латвийский русскоязычный писатель, блогер и публицист Сергей Васильев. Он был вынужден покинуть Латвию из-за уголовного преследования в некоторых странах за свою активную гуманитарную и волонтерскую работу по поддержке Донбасса.

"Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено <...> поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища", — сообщила Волк.

Сейчас это постановление аннулировано.
В ближайшее время вопрос предоставления Васильеву временного убежища в России решится положительно, заключила представитель МВД.
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