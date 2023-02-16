https://ria.ru/20230216/kolokoltsev-1852464692.html

Чиновников, отказавших в убежище преследуемому в Латвии активисту, уволили

Чиновников, отказавших в убежище преследуемому в Латвии активисту, уволили - РИА Новости, 16.02.2023

Чиновников, отказавших в убежище преследуемому в Латвии активисту, уволили

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должностей высокопоставленных сотрудников ГУ МВД по Москве за необоснованный отказ во временном убежище РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:45

2023-02-16T16:45

2023-02-16T17:38

россия

сергей васильев

владимир колокольцев

москва

латвия

общество

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должностей высокопоставленных сотрудников ГУ МВД по Москве за необоснованный отказ во временном убежище латвийскому писателю Сергею Васильеву, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Речь идет о заместителе начальника управления по вопросам миграции полковнике Игоре Дуднике и начальнике отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев полковнике Татьяне Дмитриевой. Причиной их отставки стал "формальный подход к рассмотрению заявлений граждан".В столичное управление с просьбой о временном убежище в России обратился латвийский русскоязычный писатель, блогер и публицист Сергей Васильев. Он был вынужден покинуть Латвию из-за уголовного преследования в некоторых странах за свою активную гуманитарную и волонтерскую работу по поддержке Донбасса.Сейчас это постановление аннулировано.В ближайшее время вопрос предоставления Васильеву временного убежища в России решится положительно, заключила представитель МВД.

https://ria.ru/20230127/gumvd-1847878174.html

https://ria.ru/20230123/sud-1846784544.html

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москва

латвия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сергей васильев, владимир колокольцев, москва, латвия, общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)