16:45 16.02.2023 (обновлено: 17:38 16.02.2023)
Чиновников, отказавших в убежище преследуемому в Латвии активисту, уволили
Колокольцев уволил двух сотрудников ГУ МВД Москвы за отказ писателю из Латвии в убежище
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел России Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должностей высокопоставленных сотрудников ГУ МВД по Москве за необоснованный отказ во временном убежище латвийскому писателю Сергею Васильеву, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Речь идет о заместителе начальника управления по вопросам миграции полковнике Игоре Дуднике и начальнике отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев полковнике Татьяне Дмитриевой. Причиной их отставки стал "формальный подход к рассмотрению заявлений граждан".
В столичное управление с просьбой о временном убежище в России обратился латвийский русскоязычный писатель, блогер и публицист Сергей Васильев. Он был вынужден покинуть Латвию из-за уголовного преследования в некоторых странах за свою активную гуманитарную и волонтерскую работу по поддержке Донбасса.
"Проверка показала, что заявление Сергея Васильева было рассмотрено <...> поверхностно, без учета всех обстоятельств, в том числе наличия угрозы его жизни и здоровью на территории государства постоянного проживания. В результате было вынесено необоснованное решение об отказе в предоставлении Сергею Васильеву временного убежища", — сообщила Волк.
Сейчас это постановление аннулировано.
В ближайшее время вопрос предоставления Васильеву временного убежища в России решится положительно, заключила представитель МВД.