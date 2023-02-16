https://ria.ru/20230216/kitay-1852299356.html
Китай готов работать над урегулированием на Украине, заявил дипломат
Китай готов работать над урегулированием на Украине, заявил дипломат - РИА Новости, 16.02.2023
Китай готов работать над урегулированием на Украине, заявил дипломат
Китай готов работать с международным сообществом над поиском политического решения и скорейшего прекращения конфликта на Украине, заявил член Политбюро ЦК КПК,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T04:39
2023-02-16T04:39
2023-02-16T07:10
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 16 фев - РИА Новости. Китай готов работать с международным сообществом над поиском политического решения и скорейшего прекращения конфликта на Украине, заявил член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ван И с 14 по 22 февраля находится в европейском турне, в ходе которого он посетит Францию, Италию, Венгрию, Россию, а также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности. "Стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу", - говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства по итогам встречи во Франции.Ван И подчеркнул, что "Китай по украинскому вопросу твердо придерживается объективной и справедливой позиции, всегда стремится содействовать примирению и проведению мирных переговоров". "Китай придает большое значение роли Франции как крупной независимой страны и готов работать с международным сообществом, включая Францию, для поиска пути политического урегулирования и скорейшего достижения прекращения огня и войны", - заявил высокопоставленный китайский дипломат.
https://ria.ru/20230215/kitay-1852156284.html
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в мире, цены на нефть, франция, китай, украина, ван и (политик), эммануэль макрон
В мире, Цены на нефть, Франция, Китай, Украина, Ван И (политик), Эммануэль Макрон
04:39 16.02.2023 (обновлено: 07:10 16.02.2023)
Китай готов работать над урегулированием на Украине, заявил дипломат
Ван И: Китай готов работать с международным сообществом ради урегулирования на Украине