https://ria.ru/20230216/kino-1852264632.html

Советский герой, фееричный Фаррелл, дикий Винни Пух: кого показывают в кино

Советский герой, фееричный Фаррелл, дикий Винни Пух: кого показывают в кино - РИА Новости, 16.02.2023

Советский герой, фееричный Фаррелл, дикий Винни Пух: кого показывают в кино

В прокат выходят картина "После Янга", нашумевшая в Каннах и на "Сандэнсе", российский "Праведник", основанный на малоизвестных реальных событиях времен войны,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T08:00

2023-02-16T08:00

2023-02-16T10:54

белоруссия

канны

тель-авив

колин фаррелл

сергей урсуляк

что посмотреть

алан милн

александр сокуров

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходят картина "После Янга", нашумевшая в Каннах и на "Сандэнсе", российский "Праведник", основанный на малоизвестных реальных событиях времен войны, хоррор про одичавшего Винни Пуха и независимая лента из Кабардино-Балкарии. О том, что смотреть в кинотеатрах, — в материале РИА Новости.О роботах и людяхВпечатляющий сай-фай — "После Янга" — стал культовым с первых показов в Каннах и на "Сандэнсе".Картина южнокорейского режиссера Когонады по рассказу Александра Вайнштейна — философская фантастика, рассуждение об отношениях, времени, искусственном интеллекте.Главные роли исполнили Колин Фаррелл и Джоди Тернер-Смит ("Анна Болейн", "Неоновый демон"), Джастин Х. Мин ("Академия Амбрелла").Янг — робот, неотличимый от человека, — сломался и не подлежит починке по гарантии. Джейк обещает дочери восстановить ее игрушку. Для этого он погружается в воспоминания андроида и постепенно осознает, что машины могут быть человечнее некоторых людей.Действие происходит в основном в доме. Большие окна, открытые планировки, двор с деревом в центре создают атмосферу уюта и одновременно пережитого кризиса.В картине много цитат и отсылок к современной культуре. Главный герой произносит реплику из документальной ленты 2007 года "Все в этом чае", копирует Вернера Херцога, а его дочь поет песню из культового японского фильма "Все о Лили Чоу-Чоу".Ну а сам режиссер, фанат "Токийской повести", проводит с ней параллели, делая акцент на одиночестве и том, как пандемия отразилась на людях.История спасенияФильм "Праведник" — о советском офицере Николае Киселеве, который в 1942-м спас 218 евреев, выведя их из Долгиновского гетто за линию фронта.Эта история не очень известна. А между тем Киселев, командовавший отрядом из пяти партизан, полторы тысячи километров вел через леса более 200 человек, которых преследовали фашисты.За это ему присвоено звание "праведника народов мира". Потомки спасенных им людей каждый год собираются в Тель-Авиве 5 июня, в день последней акции в Долгиновском гетто.Снимали в Белоруссии, Израиле и России. Особое впечатление на артистов произвели белорусские леса: до места съемок добирались по три часа, связи не было, дикая природа поражала.Главного героя сыграл Александр Яценко. Эта роль стала для него неожиданной и очень ответственной.Преображение офицера происходит во многом благодаря переводчице Анне. Ее прототип потом вышла за Киселева замуж. Впрочем, любовной линии в классическом понимании в фильме нет — режиссер сфокусировался на зарождении чувств персонажей.В массовых сценах участвовали до 400 человек, а костюмов понадобилось около тысячи. Задействовали почти 60 экземпляров исторического стрелкового вооружения, а также пушку, раритетные автомобили, мотоциклы.В Белоруссии купили или арендовали деревенские избы, которые превратили в сараи, блиндажи. Из одного дома сделали польскую усадьбу, а потом (по сценарию) сожгли.Для сцены перехода через Двину построили деревянный мост по образцу 1940-х. В одном из финальных эпизодов его тоже пришлось сжечь.Хоррор про Винни ПухаНеожиданное прочтение знакомой с детства истории — "Винни Пух: Кровь и мед".Режиссер Рис Фрейк-Уотерфилд вдохновлялся классическими фильмами ужасов "Техасская резня бензопилой", "Хэллоуин", "Поворот не туда". В итоге получилась неоднозначная, местами шокирующая и точно ужасающая история.Завязка соответствует оригинальной повести Алана Милна 1926 года: в детстве Кристофер Робин дружил с Винни Пухом, Пятачком и другими обитателями Стоакрового леса. Но по мере взросления он все реже навещал приятелей, перестал приносить им еду, общаться и играть с ними.В итоге Винни и Пятачок оголодали и одичали. Они съели Иа-Иа, вернулись к своим животным корням и превратились в маньяков-убийц.Компания девушек приехала на выходные в Стоакровый лес. На них напали монстры.Но это только пролог. Блудный Кристофер Робин привез в лес свою невесту Мэри, чтобы познакомить с друзьями детства. И вот тут-то начинаются настоящие ужасы.Фильм сняли всего за десять дней. Авторы заранее предупреждают: события на экране могут показаться "надругательством над детством". Если отбросить предубеждение и проанализировать увиденное, становится понятно: предательство лучшего друга, потеря веры в людей — и из доброжелательных героев получаются монстры.Кстати, будет сиквел хоррора.Авторское киноСоциальную драму "Тембот" сняла выпускница режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете Тина Мастафова.Действие разворачивается на Северном Кавказе, в Кабардино-Балкарии и Дагестане. Главный герой ищет взаимопонимания и тепла в отношениях с близкими.Общение с матерью у Тембота не складывается: он слишком похож на отца, с которым она разошлась. Близкий друг подставляет, работа нелегка, но одиночество и переживания помогают начать все заново.Это кинематографический срез современной национальной и молодежной культуры, размышление о чуткости и ранимости творческой натуры и каждого, кто видит прекрасное в обыденности. Особенность картины еще и в том, что снимались в ней непрофессиональные актеры.По ее признанию, в ленте много личных моментов, хотя сценарий она переписывала шесть раз, чтобы уйти от биографичности.

https://ria.ru/20230214/kino-1851790501.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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