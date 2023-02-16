https://ria.ru/20230216/khram-1852486936.html

В УПЦ отреагировали на снос часовни в центре Киева

В УПЦ отреагировали на снос часовни в центре Киева - РИА Новости, 16.02.2023

В УПЦ отреагировали на снос часовни в центре Киева

Решение украинских властей о сносе Владимиро-Ольгинской часовни в Киеве – это открытый вызов украинским православным христианам, считает глава синодального... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:20

2023-02-16T18:20

2023-02-16T18:20

религия

украина

киев

россия

митрополит климент

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Решение украинских властей о сносе Владимиро-Ольгинской часовни в Киеве – это открытый вызов украинским православным христианам, считает глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря). Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что суд обязал освободить участок национального музея истории Украины в Киеве от Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической УПЦ. Митрополит Климент назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам", сообщается на сайте УПЦ "Наблюдая за последними действиями государства в религиозной сфере становится понятно, что у власти есть какие-то силы, которые на 32-м году независимости Украины лишь прикрываются переименованием улиц Ленина как фиговым листом. На самом деле, они с ксерокопической точностью насаждают в современной Украине ленинские идеи по борьбе с религией. Сначала эти люди превращают храмы лавры в место для концертов. А сегодня вообще предлагают храм снести", – приводятся на сайте слова митрополита. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательсва "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230216/srok-1852475841.html

https://ria.ru/20230215/khram-1852140795.html

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украина, киев, россия, митрополит климент, ситуация вокруг упц