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В УПЦ отреагировали на снос часовни в центре Киева - РИА Новости, 16.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230216/khram-1852486936.html
В УПЦ отреагировали на снос часовни в центре Киева
В УПЦ отреагировали на снос часовни в центре Киева - РИА Новости, 16.02.2023
В УПЦ отреагировали на снос часовни в центре Киева
Решение украинских властей о сносе Владимиро-Ольгинской часовни в Киеве – это открытый вызов украинским православным христианам, считает глава синодального... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:20
2023-02-16T18:20
религия
украина
киев
россия
митрополит климент
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Решение украинских властей о сносе Владимиро-Ольгинской часовни в Киеве – это открытый вызов украинским православным христианам, считает глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря). Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что суд обязал освободить участок национального музея истории Украины в Киеве от Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической УПЦ. Митрополит Климент назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам", сообщается на сайте УПЦ "Наблюдая за последними действиями государства в религиозной сфере становится понятно, что у власти есть какие-то силы, которые на 32-м году независимости Украины лишь прикрываются переименованием улиц Ленина как фиговым листом. На самом деле, они с ксерокопической точностью насаждают в современной Украине ленинские идеи по борьбе с религией. Сначала эти люди превращают храмы лавры в место для концертов. А сегодня вообще предлагают храм снести", – приводятся на сайте слова митрополита. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательсва "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230216/srok-1852475841.html
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украина, киев, россия, митрополит климент, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Митрополит Климент, Ситуация вокруг УПЦ
18:20 16.02.2023
 
В УПЦ отреагировали на снос часовни в центре Киева

Митрополит УПЦ провел аналогию между действиями большевиков и нынешних властей Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Решение украинских властей о сносе Владимиро-Ольгинской часовни в Киеве – это открытый вызов украинским православным христианам, считает глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что суд обязал освободить участок национального музея истории Украины в Киеве от Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической УПЦ.
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 17:06
Священнику канонической УПЦ дали срок за сотрудничество с Россией
Митрополит Климент назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам", сообщается на сайте УПЦ
"Наблюдая за последними действиями государства в религиозной сфере становится понятно, что у власти есть какие-то силы, которые на 32-м году независимости Украины лишь прикрываются переименованием улиц Ленина как фиговым листом. На самом деле, они с ксерокопической точностью насаждают в современной Украине ленинские идеи по борьбе с религией. Сначала эти люди превращают храмы лавры в место для концертов. А сегодня вообще предлагают храм снести", – приводятся на сайте слова митрополита.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательсва "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 13:06Религия
ПЦУ впервые провела службу в Трапезном храме Киево-Печерской лавры
 
РелигияУкраинаКиевРоссияМитрополит КлиментСитуация вокруг УПЦ
 
 
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