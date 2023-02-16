В УПЦ отреагировали на снос часовни в центре Киева
Митрополит УПЦ провел аналогию между действиями большевиков и нынешних властей Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Киево-Печерскую лавру в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Решение украинских властей о сносе Владимиро-Ольгинской часовни в Киеве – это открытый вызов украинским православным христианам, считает глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
Ранее украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что суд обязал освободить участок национального музея истории Украины в Киеве от Владимиро-Ольгинской часовни Десятинного монастыря канонической УПЦ.
Митрополит Климент назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам", сообщается на сайте УПЦ
"Наблюдая за последними действиями государства в религиозной сфере становится понятно, что у власти есть какие-то силы, которые на 32-м году независимости Украины лишь прикрываются переименованием улиц Ленина как фиговым листом. На самом деле, они с ксерокопической точностью насаждают в современной Украине ленинские идеи по борьбе с религией. Сначала эти люди превращают храмы лавры в место для концертов. А сегодня вообще предлагают храм снести", – приводятся на сайте слова митрополита.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. Против некоторых представителей духовенства вводятся санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе Киево-Печерской лавре, ища доказательсва "антиукраинской деятельности".