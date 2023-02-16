Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в драке в Химках - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230216/khimki-1852465408.html
Минздрав рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в драке в Химках
Минздрав рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в драке в Химках - РИА Новости, 16.02.2023
Минздрав рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в драке в Химках
Состояние пострадавшей от ножевых ранений в лицее в Химках пятиклассницы оценивается как удовлетворительное, медики отмечают положительную динамику, сообщила... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:46
2023-02-16T16:46
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние пострадавшей от ножевых ранений в лицее в Химках пятиклассницы оценивается как удовлетворительное, медики отмечают положительную динамику, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Врачи отмечают положительную динамику и оценивают состояние девочки как удовлетворительное", - говорится в сообщении. Ранее 7 февраля днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали. Позднее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что пострадавшая пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии. Девочка продолжает получать необходимое лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД), добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230210/khimki-1851317048.html
химки
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, химки, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
16:46 16.02.2023
 
Минздрав рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в драке в Химках

Минздрав: состояние пострадавшей в Химках девочки удовлетворительное

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние пострадавшей от ножевых ранений в лицее в Химках пятиклассницы оценивается как удовлетворительное, медики отмечают положительную динамику, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Врачи отмечают положительную динамику и оценивают состояние девочки как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Ранее 7 февраля днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали. Позднее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что пострадавшая пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии.
Девочка продолжает получать необходимое лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД), добавили в пресс-службе.
Сотрудница СК России в лицее города Химки, где ученица получила ножевые ранения - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 20:49
В Химках классный руководитель решила уволиться после поножовщины в классе
 
ПроисшествияХимкиМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала