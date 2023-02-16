https://ria.ru/20230216/khimki-1852465408.html
Минздрав рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в драке в Химках
Минздрав рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в драке в Химках - РИА Новости, 16.02.2023
Минздрав рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в драке в Химках
Состояние пострадавшей от ножевых ранений в лицее в Химках пятиклассницы оценивается как удовлетворительное, медики отмечают положительную динамику, сообщила... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:46
2023-02-16T16:46
2023-02-16T16:46
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Состояние пострадавшей от ножевых ранений в лицее в Химках пятиклассницы оценивается как удовлетворительное, медики отмечают положительную динамику, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства здравоохранения региона. "Врачи отмечают положительную динамику и оценивают состояние девочки как удовлетворительное", - говорится в сообщении. Ранее 7 февраля днем в пресс-службе областного главка МВД сообщили, что словесный конфликт между двумя пятиклассницами в химкинской школе закончился поножовщиной: одна из девочек нанесла другой ножевые ранения, пострадавшую госпитализировали. Позднее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что пострадавшая пятиклассница переведена из реанимации в отделение хирургии. Девочка продолжает получать необходимое лечение в Московском областном центре охраны материнства и детства (МОЦОМД), добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230210/khimki-1851317048.html
химки
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происшествия, химки, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Минздрав рассказал о состоянии девочки, пострадавшей в драке в Химках
Минздрав: состояние пострадавшей в Химках девочки удовлетворительное