Длительность хакерских атак на российские банки выросла за год в шесть раз
Servicepipe: длительность хакерских атак на российские банки выросла за год в шесть раз
© iStock.com / Михаил РуденкоХакер
© iStock.com / Михаил Руденко
Хакер. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Средняя продолжительность DDoS-атак на российские банки с 24 февраля прошлого года выросла в 6 раз и составила чуть более трех часов, при этом самая длительная атака продолжалась 87 часов, сообщил РИА Новости директор по продуктам компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Данила Чежин.
"По нашим данным, средняя продолжительность DDoS-атак с 24 февраля прошлого года выросла в 6 раз и составила чуть более трех часов (192 минуты). Рост произошел за счет атак на банки, ставшие целями политически мотивированных хактивистов. А максимальная атака в 2022 году была 87 часов", - рассказал он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".
По словам эксперта, особую опасность для банков представляют атаки на приложения: их доля с конца февраля прошлого года выросла до 60% c 40%. Одновременно средний уровень нагрузки на банковские приложения в момент атак вырос до более 300 тысяч запросов. При этом нормальная нагрузка на банковские ресурсы не превышает 5 тысяч запросов в зависимости от размера кредитной организации.
"Чтобы избежать перегрузки своих средств защиты, банки вынуждены применять довольно грубые ограничения доступа к своим ресурсам по гео-признаку и закрывать его для всех стран, кроме России и отдельных стран СНГ, что сказывается на доступности сервисов для пользователей, находящихся в других странах", - заключил Чежин.