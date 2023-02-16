https://ria.ru/20230216/khaker-1852300455.html

Длительность хакерских атак на российские банки выросла за год в шесть раз

Длительность хакерских атак на российские банки выросла за год в шесть раз - РИА Новости, 16.02.2023

Длительность хакерских атак на российские банки выросла за год в шесть раз

Средняя продолжительность DDoS-атак на российские банки с 24 февраля прошлого года выросла в 6 раз и составила чуть более трех часов, при этом самая длительная... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T05:17

2023-02-16T05:17

2023-02-16T05:17

экономика

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев - РИА Новости. Средняя продолжительность DDoS-атак на российские банки с 24 февраля прошлого года выросла в 6 раз и составила чуть более трех часов, при этом самая длительная атака продолжалась 87 часов, сообщил РИА Новости директор по продуктам компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Данила Чежин. По словам эксперта, особую опасность для банков представляют атаки на приложения: их доля с конца февраля прошлого года выросла до 60% c 40%. Одновременно средний уровень нагрузки на банковские приложения в момент атак вырос до более 300 тысяч запросов. При этом нормальная нагрузка на банковские ресурсы не превышает 5 тысяч запросов в зависимости от размера кредитной организации. "Чтобы избежать перегрузки своих средств защиты, банки вынуждены применять довольно грубые ограничения доступа к своим ресурсам по гео-признаку и закрывать его для всех стран, кроме России и отдельных стран СНГ, что сказывается на доступности сервисов для пользователей, находящихся в других странах", - заключил Чежин.

https://ria.ru/20230215/lufthansa-1852273528.html

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экономика, технологии, россия, снг