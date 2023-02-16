https://ria.ru/20230216/keshbek-1852393576.html

Эксперты оценили необходимость сохранения туристического кешбэка

Эксперты оценили необходимость сохранения туристического кешбэка - РИА Новости, 16.02.2023

Эксперты оценили необходимость сохранения туристического кешбэка

Эксперты туротрасли рассказали, есть ли сейчас потребность в таких мощных инструментах стимулирования, как туристический кешбэк, и когда и как стоит его... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:08

2023-02-16T14:08

2023-02-16T14:08

туризм

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

кешбэк

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Эксперты туротрасли рассказали, есть ли сейчас потребность в таких мощных инструментах стимулирования, как туристический кешбэк, и когда и как стоит его возобновить, сообщает АТОР. В пресс-службе Минэкономразвития РИА Новости сообщили, что "в бюджете на 2023-2025 годы, внесенном правительством на рассмотрение Госдумы, не были предусмотрены средства на программы туристического и детского кешбэка".В АТОР отметили, что отсутствие этого инструмента в текущем году не стало неожиданностью для отрасли. "Это было прогнозируемо с учетом дискуссий о его эффективности и состоянии бюджета, которые велись в разных ветвях власти с конца 2022 года. Инструмент стимулирования спроса был беспрецедентно полезным для отрасли в период пандемии и особенно в прошлом году, когда весной продажи ощутимо просели, — рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. — В этом году, по оценке туроператоров по внутреннему туризму, спрос в таких мощных инструментах стимулирования пока не нуждается".При этом эксперт отметил социальный аспект акции: многие отдыхающие воспринимали кешбэк как проявление заботы со стороны государства и показатель важности внутреннего туризма. "Поэтому, возможно, в дальнейшем имеет смысл применять этот инструмент точечно — в определенных регионах, в пик низкого сезона, либо адресно — с целью поддержки семей с невысоким уровнем дохода", — добавил он. Управляющий директор группы компаний "Слетать.ру" Евгений Данилович рассказал РИА Новости, что "граждане уже не ждут кешбэка. Они сезонно начинают покупать туры. Продажи постепенно повышаются". Эксперт подчеркнул, что это нужный инструмент поддержки туризма, и его стоит перезапустить.Данилович отметил, что программа существенного удешевляла путешествия по РФ и мотивировала туристов тратить на это деньги. "Со стартом каждого этапа кешбэка у нас происходил практически четырехкратный рост продаж относительно предыдущих недель. Это популяризировало организованные поездки по России, которые благодаря программе выросли в полтора-два раза. Кешбэк также позволял людям заранее спланировать свой отдых", — перечислил плюсы программы глава компании.

https://ria.ru/20230216/suveniry-1847980666.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), кешбэк